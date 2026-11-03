Condiciones húmedas y lluvias en Termas de Río Hondo para hoy Martes 3 de noviembre de 2026

El clima en Termas de Río Hondo presenta condiciones de llovizna ligera, con un ambiente húmedo que se mantendrá en los próximos días. Se anticipan temperaturas moderadas y lluvias en el pronóstico inmediato.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses experimentan una llovizna ligera que acompaña el inicio de noviembre. La temperatura actual se sitúa en 19.9 °C, aunque la sensación térmica es de 22.3 °C, lo que genera una sensación de calor moderado.

La humedad en la región es notable, alcanzando un 94%, lo que contribuye a un ambiente bastante húmedo. Con un viento suave que sopla a 4 km/h del sur, la atmósfera se siente pesada y cargada de precipitaciones.

Para hoy, se espera que la lluvia irregular continúe en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 17.9 °C de mínima y 27.4 °C de máxima. Este clima inestable podría afectar las actividades al aire libre de los termenses.

En los días siguientes, se prevé una lluvia ligera para mañana, con mínimas de 18.2 °C y máximas de 22.7 °C. Es importante que los habitantes se preparen para estas condiciones, que podrían interrumpir sus planes diarios.

Finalmente, el pronóstico para el jueves indica un clima cubierto, con mínimas de 17.8 °C y máximas de 25.4 °C. Los termenses deben estar atentos a las fluctuaciones del tiempo y tomar precauciones ante posibles lluvias.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.