Pronóstico en La Banda: lluvias ligeras y calor en aumento para hoy Martes 3 de noviembre de 2026

Los bandeños enfrentarán un día de clima variable, con lluvias intermitentes y temperaturas que alcanzarán los 34 grados. El pronóstico para los próximos días también promete cambios significativos.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños experimentan una llovizna ligera que acompaña el inicio del día, con una temperatura actual de 20.2 °C. La sensación térmica, sin embargo, es de 22.2 °C, lo que añade un toque de humedad a la mañana.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura máxima alcance los 34.2 °C, lo que podría generar condiciones de calor en la tarde. Las lluvias irregulares en las cercanías podrían influir en las actividades al aire libre de los bandeños.

El nivel de humedad se encuentra en un 91%, lo que hace que la sensación de calor sea más intensa. Además, el viento sopla desde el suroeste a 5.8 km/h, aportando algo de alivio en medio de la calidez.

Para mañana, se prevé un día cubierto con temperaturas más frescas, con un mínimo de 20.3 °C y un máximo de 25.1 °C. Este cambio en las condiciones climáticas podría ofrecer un respiro a los bandeños que enfrentan el calor intenso de hoy.

El pronóstico para el jueves indica que el día será soleado, con temperaturas mínimas de 18.3 °C y máximas de 31.3 °C. Así, las condiciones climáticas en La Banda continuarán siendo diversas, con días de calor y momentos de lluvia.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.