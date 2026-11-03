Tragedia en el Everest: chocaron dos helicópteros y murió un turista

El accidente ocurrió cuando ambas aeronaves intentaban aterrizar en un helipuerto cercano al famoso Campo Base. Otro turista resultó herido.

Hoy 08:10

Un turista indio de 47 años murió y otro neozelandés sufrió heridas cuando dos helicópteros chocaron cerca del Campo Base del Everest, en Nepal.

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El hecho se produjo mientras ambas aeronaves intentaban aterrizar en un helipuerto del distrito de Solukhumbu.

La víctima viajaba en un helicóptero de la empresa Fishtail Air, que transportaba a dos turistas extranjeros. El otro pasajero de la misma nave resultó herido y, junto a los pilotos —que sufrieron lesiones leves—, fue evacuado en helicóptero al Hospital Mediciti de Katmandú, según informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:12 de la mañana, hora local, cuando los dos helicópteros se aproximaban para aterrizar en el helipuerto de Solukhumbu. Por el momento, no se reportaron víctimas en la otra aeronave involucrada.

De acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, uno de los helicópteros, un AS350 con matrícula 9N-AOD operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd, había partido desde el aeropuerto de Lukla hacia Solukhumbu. El otro, un AS350 con matrícula 9N-AJR de Fishtail Air Pvt Ltd, había despegado de Gorakshep con destino a otro punto del distrito.

En la aeronave de Fishtail Air viajaban dos ciudadanos extranjeros, uno de los cuales falleció y el otro resultó herido.

Un portavoz de Dynasty Air declaró que su helicóptero solo transportaba carga.

Los pilotos de ambos helicópteros sufrieron lesiones leves y fueron trasladados junto al herido al hospital en Katmandú a bordo de un helicóptero de Prabhu Helicopter.

Las autoridades de Nepal informaron que continúan recabando detalles para esclarecer las causas del incidente y determinar cómo se produjo la colisión en una de las zonas más transitadas por turistas y expediciones en el Himalaya.