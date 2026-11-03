Elle Fanning interpretará a la autora de "Buenas noches, Luna" en una ambiciosa película biográfica

La actriz protagonizará Moonsong: A Life in Seven Verses, un drama dirigido por Rebecca Miller sobre la vida de Margaret Wise Brown, una de las escritoras más importantes de la literatura infantil.

Hoy 10:45

Elle Fanning asumirá uno de los desafíos más interesantes de su carrera: interpretar a Margaret Wise Brown, la reconocida escritora estadounidense que revolucionó la literatura infantil con libros como Buenas noches, Luna (Goodnight Moon) y The Runaway Bunny.

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La película se titulará Moonsong: A Life in Seven Verses y estará dirigida por Rebecca Miller, quien también escribió el guion a partir de la biografía Margaret Wise Brown: Awakened by the Moon, de Leonard S. Marcus.

La historia estará ambientada en el Nueva York de la década de 1930 y seguirá a Brown mientras descubre su talento para escribir historias destinadas a los más chicos. La trama también explorará su personalidad, su vida sentimental y sus relaciones amorosas, marcadas por vínculos intensos y complejos.

Fanning compartirá protagonismo con Julianne Moore, quien interpretará a la poeta Michael Strange, y Josh Hartnett, que dará vida al socialité Big Bill Gaston. A ellos se sumaron recientemente Emma Thompson, Sally Hawkins, Danny Huston, Robert Aramayo y Chloe Pirrie, aunque todavía no se revelaron los personajes que interpretarán.

Una escritora que vendió más de 300 millones de libros

Margaret Wise Brown publicó más de un centenar de libros infantiles. Sus obras alcanzaron una difusión internacional extraordinaria, con más de 300 millones de ejemplares vendidos en más de 25 idiomas.

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La directora Rebecca Miller destacó la personalidad de la escritora y explicó por qué considera que su historia merece llegar al cine.

“Margaret es uno de los personajes más fascinantes que conocí. Nunca perdió su mirada infantil del mundo y, al mismo tiempo, se convirtió en un fenómeno dentro de su industria”, señaló.

También elogió la elección de Fanning para el papel y consideró que su interpretación puede conectar especialmente con las nuevas generaciones.

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La producción estará a cargo de Round Films, mientras que Martin Scorsese participará como productor ejecutivo. El rodaje tiene previsto comenzar en mayo de 2027 y el proyecto será presentado a compradores internacionales durante el American Film Market.

Para Fanning, el proyecto representa una nueva incursión en un drama biográfico, luego de un período de gran actividad cinematográfica que incluyó su participación en Sentimental Value y la franquicia Los juegos del hambre.