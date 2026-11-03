El mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Jesús de Miguel: “No hay palabras”

El astro argentino expresó sus condolencias por el fallecimiento del delantero del Tenerife, que murió tras un fuerte choque durante un partido de la segunda división española.

Hoy 10:40

Lionel Messi se sumó este martes a las muestras de dolor por la muerte de Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife de 30 años que falleció tras sufrir un violento choque con el arquero rival durante un partido de la segunda división de España.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el astro argentino compartió una imagen del delantero y escribió: “No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”.

El mensaje de Messi se conoció en medio de una ola de reacciones por un caso que generó profunda conmoción en el fútbol mundial.

Otro de los futbolistas que expresó su dolor fue Nico Paz, surgido de las divisiones menores del Tenerife. “No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, publicó en sus redes sociales.

Jesús de Miguel había sufrido un fuerte impacto durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra, cuando chocó con el arquero rival en una disputa de pelota.

Tras el golpe, el delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue asistido de urgencia dentro del campo de juego y posteriormente trasladado a un hospital, donde permaneció internado hasta que se confirmó su fallecimiento.

La muerte del futbolista provocó numerosas expresiones de pesar de clubes, dirigentes y jugadores, entre ellos ahora Lionel Messi y Nico Paz, que se sumaron a las despedidas públicas.