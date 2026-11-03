Una picada clandestina terminó en un violento choque en Bandera: un joven sufrió una fractura de fémur

Dos motociclistas de 19 años protagonizaron un siniestro vial durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Provincial 43. Ambos circulaban sin casco y presentaban aliento etílico.

Hoy 10:41

Una peligrosa carrera clandestina entre motociclistas terminó con un violento accidente en la zona rural de Bandera. El hecho ocurrió alrededor de las 3.20 de la madrugada de este martes, sobre la Ruta Provincial 43, y dejó como saldo a dos jóvenes heridos, uno de ellos con una grave fractura.

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De acuerdo con el informe de la Comisaría N° 21, los efectivos policiales fueron alertados sobre el siniestro y se dirigieron hasta el kilómetro 1 de la mencionada ruta. Al llegar, encontraron sobre la banquina a Mikeas Mijail Ruts y Cristian Mujica, ambos de 19 años y oriundos de la zona.

En el lugar también había una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos, de color negro y sin dominio colocado.

Según la reconstrucción preliminar, los jóvenes participaban de una picada clandestina cuando, por causas que se investigan, perdieron el control luego de impactar contra otro rodado. El conductor de este segundo vehículo se retiró del lugar y dejó abandonados a los motociclistas heridos.

Uno de los aspectos que agravó el episodio fue que ninguno de los jóvenes llevaba casco protector al momento del choque.

Tras el accidente, una ambulancia trasladó a los motociclistas al hospital local, donde fueron examinados por el médico de turno, Gabriel Castillo.

Durante la asistencia médica se constató que ambos presentaban aliento etílico. Además, Cristian Mujica sufrió diversas escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Por su parte, Mikeas Mijail Ruts presentó una lesión de mayor gravedad: una fractura de fémur en la pierna izquierda. Debido a la complejidad de su cuadro, fue derivado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda para recibir atención especializada.

A raíz de lo sucedido, tomó intervención el fiscal de turno, Ezequiel Bustamante, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre las actuaciones ordenadas figuran la elaboración de un informe detallado del hecho, la incorporación de los certificados médicos, la confección del acta de constatación y el croquis del lugar.

También se dispuso el secuestro formal de la motocicleta encontrada sobre la ruta, mientras se procura establecer las circunstancias del choque e identificar al conductor del otro vehículo que se retiró del lugar.