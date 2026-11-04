Femicidio y suicidio en Santa Fe: mueren docente y su expareja

La docente María Itatí Yossen fue hallada sin vida en la casa de su expareja, quien se suicidó en el mismo lugar, en un caso que investiga la Policía de Santa Fe.

Hoy 04:32

El trágico suceso ocurrido en la ciudad de Santa Fe involucra la muerte de María Itatí Yossen, una reconocida docente de la comunidad educativa local. Este caso está siendo investigado como un femicidio seguido de suicidio, reflejando la grave problemática de la violencia de género en Argentina.

La Policía local halló el cuerpo sin vida de Yossen en la vivienda de su expareja, Fabio Firmapaz, quien, según las autoridades, se ahorcó en la misma propiedad. Este hallazgo se produjo el pasado sábado, tras la preocupación de los familiares de la docente, quienes no lograban comunicarse con ella desde el martes anterior.

Según la versión inicial de los hechos, Firmapaz habría invitado a Yossen a su departamento alrededor de las 7 de la mañana. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto con ella, lo que generó alarmas y llevó a la intervención policial tras una solicitud de sus familiares.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron a Yossen en una habitación de la planta alta, sin signos vitales, mientras que Firmapaz fue encontrado en la planta baja, ahorcado con una soga. Las investigaciones preliminares sugieren que la docente pudo haber sido asfixiada con una almohada u otro objeto similar, aunque se espera que los resultados de las autopsias clarifiquen las circunstancias de ambas muertes.

Yossen, conocida cariñosamente como «La Gringa» en su entorno laboral, se desempeñaba como vicedirectora de la Escuela Especial N° 2009 Bernardo de Monteagudo en Santa Fe. Su reciente titularización en este cargo, el 23 de febrero de este año, la posicionaba como una figura respetada y querida en el ámbito educativo. La noticia de su muerte ha causado un profundo pesar entre sus colegas y estudiantes.

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), seccional La Capital, emitió un comunicado tras conocerse el caso, expresando su dolor y acompañamiento a los familiares y colegas de Yossen. En un mensaje conmovedor, el sindicato destacó su compromiso con la educación pública y su legado en la comunidad educativa, afirmando: «María Itatí siempre estará presente en nuestra lucha, la recordaremos por su gran compromiso con la defensa de la Escuela Pública».

Este lamentable incidente pone de relieve la necesidad de abordar de manera urgente la violencia de género en la sociedad, así como la importancia de crear espacios seguros para las víctimas de tales situaciones. La comunidad educativa y la sociedad en su conjunto claman por justicia y un esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de María Itatí Yossen.