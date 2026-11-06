Termas de Río Hondo disfruta de un día soleado: pronóstico de temperaturas agradables para hoy Viernes 6 de noviembre de 2026

Los termenses pueden esperar un clima favorable con temperaturas agradables y sol radiante. El pronóstico indica un cambio para el fin de semana.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con un cielo completamente soleado, lo que es una excelente noticia para los termenses que buscan disfrutar del aire libre. La temperatura actual se sitúa en 17.9 °C y se espera que suba considerablemente a lo largo del día.

Con una humedad del 77% y un viento suave de 7.9 km/h del este-noreste, las condiciones son ideales para realizar actividades al aire libre. La sensación térmica se mantiene muy cercana a la temperatura real, lo que brinda un clima agradable para los habitantes.

Para hoy, se pronostica que las temperaturas alcancen un máximo de 30.8 °C, lo que sugiere que será una jornada calurosa, perfecta para disfrutar de la naturaleza y de las atracciones de la ciudad. Los termenses deben aprovechar el sol radiante antes de que se presenten cambios en el clima.

El sábado traerá consigo un cielo cubierto, con temperaturas mínimas de 16.2 °C y máximas que no superarán los 25.1 °C. Este cambio puede ser un alivio para aquellos que prefieren temperaturas más frescas, aunque también significa que se debe estar preparado para una jornada menos soleada.

Para el domingo, se anticipa un nuevo día soleado, con una mínima de 14.9 °C y una máxima de 25.3 °C. Así que, aunque el clima se tornará más fresco, el sol regresará para alegrar a los termenses durante el fin de semana.

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