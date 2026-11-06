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Natalie Portman y Jenna Ortega protagonizan el tráiler de "The Gallerist"

La película dirigida por Cathy Yan presenta una historia en la que una galerista decide convertir un cadáver en la pieza central de su primera exposición.

Hoy 08:10

Ya está disponible el tráiler de ‘The Gallerist’, una comedia negra que reúne a Natalie Portman y Jenna Ortega en una historia que combina humor, crimen y una mirada satírica sobre el mercado del arte contemporáneo.

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La película sigue a Polina Polinski (Portman), una galerista ambiciosa que atraviesa dificultades económicas y busca consolidar su lugar en el competitivo ambiente artístico. Sin embargo, un accidente inesperado cambiará sus planes: un hombre muere durante un incidente en una exposición y ella decide hacer pasar el cadáver por una obra de arte.

Con la ayuda de su asistente, Kiki (Jenna Ortega), intentará sostener el engaño y aprovechar la situación para convertir la muestra en un acontecimiento. Lo que comienza como una improvisada estrategia de supervivencia pronto amenaza con descontrolarse.

El elenco se completa con Da'Vine Joy Randolph, Sterling K. Brown, Zach Galifianakis, Daniel Brühl, Charli XCX y Catherine Zeta-Jones.

La dirección está a cargo de Cathy Yan, realizadora de Aves de presa, quien también escribió el guion junto a James Pedersen. La propuesta apunta a satirizar los excesos del mundo del arte, sus mecanismos comerciales y la facilidad con la que una provocación puede transformarse en un fenómeno.

‘The Gallerist’ llegará a los cines de Estados Unidos el 4 de diciembre de 2026. Por el momento, no se informó una fecha de estreno para otros mercados.

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