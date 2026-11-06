EN VIVO | Los Pumas visitan a Irlanda por el Nations Championship 2026

El seleccionado argentino enfrenta al XV del Trébol en Dublín, por la cuarta fecha del certamen.

Hoy 16:43

Los Pumas enfrentarán este viernes 6 de noviembre a Irlanda, desde las 17.10 (hora argentina), en el Aviva Stadium de Dublín, por la cuarta fecha del Nations Championship 2026. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN 2 y Disney+ Premium.

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El equipo dirigido por Felipe Contepomi volverá a la competencia internacional después de varias semanas de inactividad, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita recuperar terreno en el campeonato y comenzar de la mejor manera su gira europea.

Para este compromiso, el entrenador argentino contará con regresos importantes, entre ellos Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Pedro Rubiolo y Juan Martín González, quienes aportarán experiencia y jerarquía al seleccionado nacional.

Del otro lado estará Irlanda, uno de los rivales más exigentes del rugby europeo, que buscará aprovechar su localía para sumar un nuevo triunfo. El conjunto conducido por Andy Farrell también tiene definida su formación para el encuentro.

El choque promete una intensa batalla física y será una prueba importante para medir el nivel de Los Pumas en el comienzo de una nueva etapa del certamen internacional.