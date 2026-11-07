Tras ser destituido y detenido, Santiago Peña deberá declarar ante la Justicia de Paraguay

Luego de las protestas por la madrugada frente a su domicilio en Asunción, el ex presidente de Paraguay deberá presentarse a declarar este sábado en la sede del Ministerio Público para ejercer su derecho a la defensa por la investigación del caso Ueno Bank

Hoy 08:20

La crisis política en Paraguay sumó un nuevo capítulo durante las últimas horas, luego de que el expresidente Santiago Peña fuera detenido y trasladado al Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción. El exmandatario deberá prestar declaración indagatoria este sábado 7 de noviembre, a las 11, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank.

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La detención se produjo el viernes por la noche, pocas horas después de que el Senado paraguayo destituyera a Peña mediante un juicio político por su responsabilidad en la crisis financiera desatada tras el colapso de la entidad bancaria.

Inicialmente, los fiscales Christian Benítez y Silvia González, acompañados por efectivos de la Policía Nacional, se presentaron en su residencia para ejecutar la orden judicial. En ese momento, se dispuso que el exmandatario permaneciera bajo arresto domiciliario hasta su comparecencia ante el Ministerio Público.

Sin embargo, durante la madrugada del sábado, Peña fue trasladado de urgencia al Regimiento Escolta Presidencial debido a los disturbios registrados frente a su vivienda, ubicada en el barrio Mburucuyá de Asunción.

Según informaron medios paraguayos, las fuerzas de seguridad consideraron que no podían garantizar la integridad del exmandatario ni la seguridad del inmueble ante la presencia de numerosos manifestantes. El operativo incluyó la salida de tres camionetas bajo custodia policial, mientras se registraban enfrentamientos y disparos de balas de goma para dispersar a los presentes.

La investigación judicial contempla inicialmente los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Los investigadores deberán analizar las pruebas reunidas para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La orden de detención fue emitida mediante la Resolución Fiscal N.º 7, del 6 de noviembre de 2026, dentro de la causa penal N.º 92/2026, que también involucra al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo, quien quedó a disposición de las autoridades.

La destitución de Peña fue aprobada por unanimidad entre los 44 senadores presentes, quienes lo declararon culpable de mal desempeño de sus funciones. Tras su salida, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay.

Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank, cuya crisis provocó fuertes repercusiones económicas, protestas de ahorristas y una profunda conmoción política en el país vecino.