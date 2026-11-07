Clima en Añatuya: un sábado fresco y días soleados a la vista

El clima en Añatuya presenta un día cubierto con temperaturas frescas. Se anticipa un fin de semana soleado con temperaturas agradables.
Hoy en Añatuya, Santiago del Estero, el clima se presenta cubierto con una temperatura actual de 16.1 °C, aunque la sensación térmica es de solo 10.4 °C. Los vientos soplan a 32 km/h desde el sur, lo que contribuye a la frescura del ambiente.
La humedad relativa en la región es alta, alcanzando el 75%, lo que puede generar una sensación de incomodidad para los añatuyenses. Sin embargo, se espera que el clima mejore en los próximos días.
Para mañana, domingo 8 de noviembre, el pronóstico indica un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 11.8 °C de mínima y los 27 °C de máxima. Esto será un alivio para quienes buscan disfrutar del aire libre.
El lunes 9 de noviembre también se anticipa un día soleado, con temperaturas que variarán entre los 12.8 °C y 29.5 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un clima más cálido y agradable.
En resumen, el clima actual en Añatuya es cubierto con una temperatura de 16.1 °C. Para los próximos días, se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 29.5 °C el lunes.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.