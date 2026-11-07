Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 NOV 2026 | 20º
X
Locales

Clima en Añatuya: un sábado fresco y días soleados a la vista

El clima en Añatuya presenta un día cubierto con temperaturas frescas. Se anticipa un fin de semana soleado con temperaturas agradables.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, Santiago del Estero, el clima se presenta cubierto con una temperatura actual de 16.1 °C, aunque la sensación térmica es de solo 10.4 °C. Los vientos soplan a 32 km/h desde el sur, lo que contribuye a la frescura del ambiente.

La humedad relativa en la región es alta, alcanzando el 75%, lo que puede generar una sensación de incomodidad para los añatuyenses. Sin embargo, se espera que el clima mejore en los próximos días.

Para mañana, domingo 8 de noviembre, el pronóstico indica un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 11.8 °C de mínima y los 27 °C de máxima. Esto será un alivio para quienes buscan disfrutar del aire libre.

El lunes 9 de noviembre también se anticipa un día soleado, con temperaturas que variarán entre los 12.8 °C y 29.5 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un clima más cálido y agradable.

En resumen, el clima actual en Añatuya es cubierto con una temperatura de 16.1 °C. Para los próximos días, se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 29.5 °C el lunes.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fatal accidente en la Costanera: encontraron dos personas sin vida y una tercera herida
  2. 2. Caso de abuso en Pozo Hondo: denuncian presuntas irregularidades en el traslado de menores desde Tucumán
  3. 3. Sumampa: un guardiacárcel sufrió quemaduras de tercer grado tras explotar una garrafa
  4. 4. Conmoción en Santiago del Estero: una joven de 18 años murió tras ser embestida por un camión y otra resultó herida
  5. 5. Un escándalo familiar involucró a Wanda Nara y Mauro Icardi y terminó con intervención policial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT