Clima en Añatuya: un sábado fresco y días soleados a la vista

El clima en Añatuya presenta un día cubierto con temperaturas frescas. Se anticipa un fin de semana soleado con temperaturas agradables.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, Santiago del Estero, el clima se presenta cubierto con una temperatura actual de 16.1 °C, aunque la sensación térmica es de solo 10.4 °C. Los vientos soplan a 32 km/h desde el sur, lo que contribuye a la frescura del ambiente.

La humedad relativa en la región es alta, alcanzando el 75%, lo que puede generar una sensación de incomodidad para los añatuyenses. Sin embargo, se espera que el clima mejore en los próximos días.

Para mañana, domingo 8 de noviembre, el pronóstico indica un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 11.8 °C de mínima y los 27 °C de máxima. Esto será un alivio para quienes buscan disfrutar del aire libre.

El lunes 9 de noviembre también se anticipa un día soleado, con temperaturas que variarán entre los 12.8 °C y 29.5 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un clima más cálido y agradable.

En resumen, el clima actual en Añatuya es cubierto con una temperatura de 16.1 °C. Para los próximos días, se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 29.5 °C el lunes.

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