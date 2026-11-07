La Banda: una madre se atrincheró para escapar de la agresión de su hijo con un cuchillo

El hecho habría ocurrido en calle Catamarca. El adolescente habría golpeado a su progenitora y luego habría tomado un arma blanca. Fue demorado por la Policía.

Hoy 08:24

Un grave episodio de violencia intrafamiliar se habría registrado en un domicilio del barrio Villa Unión, en la ciudad de La Banda, donde un adolescente de 17 años habría agredido a su madre y la habría amenazado con un arma blanca.

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Según el reporte policial, todo se habría iniciado tras una discusión familiar en una vivienda ubicada sobre calle Catamarca. La mujer le habría recriminado a su hijo por los constantes conflictos que mantendría con su novia, lo que habría desencadenado la reacción del joven.

De acuerdo con la denuncia, el adolescente habría comenzado a insultar a su madre y le habría propinado un golpe de puño en un brazo. Posteriormente, habría tomado un cuchillo tipo carnicero y habría intentado abalanzarse sobre ella.

Ante la situación, la víctima habría logrado correr y encerrarse en una de las habitaciones de la casa, mientras el joven habría continuado pateando la puerta.

La situación habría sido contenida por familiares que se encontraban en el lugar, entre ellos hermanos del adolescente y su novia, quienes habrían logrado quitarle el cuchillo antes de que se produjeran heridas de gravedad.

Tras un llamado al sistema de emergencias, personal policial se hizo presente en el domicilio, contuvo a la familia y secuestró el arma blanca, que quedó incorporada como evidencia a la causa.

El adolescente fue demorado y trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de las autoridades judiciales.

En el caso tomó intervención el fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de la circunscripción Banda, Dr. Álvaro Yagüe, quien habría ordenado las medidas de rigor para resguardar a la víctima y avanzar con la investigación.