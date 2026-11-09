El INDEC revelará esta semana la inflación de octubre: qué anticipan las consultoras privadas

El organismo dará a conocer el dato oficial este jueves, en medio de una fuerte expectativa por la evolución de los precios. Las consultoras privadas anticipan distintos escenarios y el informe será clave para determinar si la inflación retomó la senda de desaceleración.

Hoy 08:05

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 12 el dato oficial de la inflación de octubre, en medio de las expectativas por una posible desaceleración de los precios. La mayoría de las consultoras privadas estima que el índice se habría mantenido por debajo del 2%, luego del avance registrado en septiembre.

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De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, la inflación del décimo mes habría sido del 1,8%, mientras que la variación interanual proyectada para el cierre del año se ubica en el 30,4%.

El comportamiento de los precios mostró oscilaciones durante los últimos meses. Tras alcanzar un 1,7% en agosto, el indicador subió al 1,9% en septiembre, por lo que el nuevo informe permitirá conocer si la inflación retomó la tendencia descendente.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 1,9% en octubre, por encima del 1,8% registrado en septiembre, y acumuló su segundo mes consecutivo de aceleración.

Qué anticipan las consultoras privadas sobre la inflación de octubre

La Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación del 1,8%, lo que llevaría el incremento acumulado de precios en el año al 25,9%, mientras que la variación interanual alcanzaría el 32,7%.

En la misma línea, Equilibra calculó una suba del 1,8%, con una desaceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre. Según su análisis, los precios estacionales habrían liderado los aumentos, impulsados principalmente por las verduras (5,4%) y el transporte público (3,3%).

Por su parte, C&T Asesores Económicos proyectó una inflación del 1,9%, también influida por los productos estacionales, mientras que la inflación núcleo habría descendido levemente al 1,8%.

Sin embargo, otras consultoras anticiparon un resultado superior. Eco Go estimó una suba del 2,1%, impulsada por los aumentos en los rubros regulados y estacionales, mientras que Analytica calculó una inflación del 2%, con los alimentos y bebidas como uno de los principales factores de presión.