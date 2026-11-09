Termenses disfrutan del sol: pronóstico soleado para hoy Lunes 9 de noviembre de 2026

Hoy, Termas de Río Hondo presenta un clima soleado y temperaturas en aumento, perfectas para disfrutar al aire libre. Los termenses se preparan para días cálidos en los próximos días.
Hoy en Termas de Río Hondo, la jornada se presenta soleada y agradable, con una temperatura actual de 15.1 °C y una sensación térmica de 12.6 °C. La humedad se encuentra en un 60%, lo que brinda un ambiente cómodo para los termenses que disfrutan del sol.
Con el pronóstico a corto plazo, se anticipa que las temperaturas irán en aumento en los próximos días. Para este lunes, se espera que la máxima alcance los 29 °C, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre.
El martes, la situación climática se mantendrá favorable, ya que se prevé una máxima de 32.2 °C y una mínima de 18.5 °C. Sin lugar a dudas, será un día ideal para los termenses que buscan aprovechar el sol.
El miércoles, el calor continuará haciendo presencia, con una máxima que podría llegar a los 33.1 °C y una mínima de 19.8 °C. Este incremento en las temperaturas se suma a la tendencia de días soleados que caracteriza a la región.
En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy Lunes 9 de noviembre de 2026 será soleado, con una temperatura mínima de 15.1 °C y una máxima de 29 °C. Para mañana, se espera un día similar, con mínimas de 18.5 °C y máximas de 32.2 °C, continuando la tendencia de calor en los próximos días.
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