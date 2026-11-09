Termenses disfrutan del sol: pronóstico soleado para hoy Lunes 9 de noviembre de 2026

Hoy, Termas de Río Hondo presenta un clima soleado y temperaturas en aumento, perfectas para disfrutar al aire libre. Los termenses se preparan para días cálidos en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, la jornada se presenta soleada y agradable, con una temperatura actual de 15.1 °C y una sensación térmica de 12.6 °C. La humedad se encuentra en un 60%, lo que brinda un ambiente cómodo para los termenses que disfrutan del sol.

Con el pronóstico a corto plazo, se anticipa que las temperaturas irán en aumento en los próximos días. Para este lunes, se espera que la máxima alcance los 29 °C, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre.

El martes, la situación climática se mantendrá favorable, ya que se prevé una máxima de 32.2 °C y una mínima de 18.5 °C. Sin lugar a dudas, será un día ideal para los termenses que buscan aprovechar el sol.

El miércoles, el calor continuará haciendo presencia, con una máxima que podría llegar a los 33.1 °C y una mínima de 19.8 °C. Este incremento en las temperaturas se suma a la tendencia de días soleados que caracteriza a la región.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy Lunes 9 de noviembre de 2026 será soleado, con una temperatura mínima de 15.1 °C y una máxima de 29 °C. Para mañana, se espera un día similar, con mínimas de 18.5 °C y máximas de 32.2 °C, continuando la tendencia de calor en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.