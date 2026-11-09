Se anticipa una jornada calurosa en La Banda: pronóstico para hoy Lunes 9 de noviembre de 2026

La Banda experimenta un clima soleado y cálido, con un aumento significativo en las temperaturas. Se esperan días de intenso calor para los bandeños en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños disfrutan de un día soleado con una temperatura actual de 15.2 °C. Sin embargo, la sensación térmica es de 11.9 °C, lo que indica que a pesar del sol, es recomendable llevar una chaqueta ligera por la mañana.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance los 31.2 °C, lo que significa que los bandeños deberán prepararse para un calor considerable, especialmente durante las horas pico de sol.

El pronóstico del tiempo indica que el viento soplará a 11.5 km/h desde el noreste, lo que puede ofrecer un ligero alivio en medio de las altas temperaturas. La humedad se mantiene en un 50%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En los próximos días, el clima se mantendrá soleado, con temperaturas que seguirán en aumento. Mañana, se anticipa una mínima de 20 °C y una máxima de 36.5 °C, mientras que el miércoles las temperaturas oscilarán entre 21.6 °C y 37.3 °C.

Por lo tanto, los bandeños deben estar preparados para un clima cálido y soleado en los próximos días, con temperaturas que superarán los 35 grados. Hoy, la mínima registrada es de 15.1 °C y la máxima alcanzará los 31.2 °C.

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