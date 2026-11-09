Alivio en Boca: Leandro Paredes se recuperó de su molestia y sería titular ante Banfield

El capitán del Xeneize terminó con molestias físicas el partido ante Defensa y Justicia, pero se encuentra en buenas condiciones. Rodolfo Arruabarrena podrá contar con él para la semifinal de la Copa Argentina.

Hoy 14:39

Boca recibió una buena noticia de cara a la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield: Leandro Paredes se encuentra en condiciones de jugar y todo indica que será titular este sábado en Mendoza, luego de la molestia muscular que sufrió durante el triunfo frente a Defensa y Justicia.

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El mediocampista campeón del mundo había pedido el cambio en el segundo tiempo del encuentro que le permitió al Xeneize consagrarse campeón de la Liga Profesional. Sin embargo, se confirmó que su salida se debió a un calambre y no a una nueva lesión muscular.

La preocupación inicial estaba relacionada con sus antecedentes recientes, ya que Paredes había sufrido un desgarro ante Instituto hace un mes, que lo obligó a perderse los compromisos frente a Talleres y la ida contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

Tras recuperarse, el capitán volvió a las canchas y fue protagonista en la clasificación frente al conjunto brasileño. Ahora, su buen estado físico representa un alivio para Rodolfo Arruabarrena, que podrá disponer de una de sus principales figuras en una instancia decisiva.

Boca enfrentará a Banfield este sábado 14 de noviembre por las semifinales de la Copa Argentina, con el objetivo de alcanzar una nueva final y mantener viva la posibilidad de sumar otro título.

Además, el conjunto de la Ribera ya tiene en el horizonte la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se disputará en Barranquilla, mientras continúa en carrera en el Torneo Clausura.

Con varios objetivos importantes por delante, la recuperación de Paredes llega en un momento clave para un Boca que busca cerrar el año con más títulos.