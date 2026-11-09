El papa León XIV defendió la justicia social en la UCA y llamó a construir una economía que garantice trabajo y dignidad

Ante empresarios, sindicalistas y movimientos sociales, el Sumo Pontífice reivindicó la dignidad del trabajo, defendió las tres T del papa Francisco y pidió que el crecimiento económico beneficie a toda la sociedad. También habló sobre la propiedad privada, el rol del Estado y la crisis ecológica.

Hoy 17:28

El papa León XIV pronunció este lunes un contundente discurso ante representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero. Frente a empresarios, sindicalistas, trabajadores y referentes de movimientos sociales, el Sumo Pontífice defendió la justicia social, advirtió sobre las consecuencias del desempleo y reclamó una economía centrada en la dignidad humana.

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Uno de los momentos más destacados de su intervención estuvo dedicado a quienes atraviesan dificultades para conseguir empleo. “El desempleo es un auténtico drama en la vida de quien lo padece”, afirmó León XIV, al recordar las enseñanzas de León XIII sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre los principios de la economía, los intereses empresariales y las necesidades de los trabajadores y sus familias.

En ese sentido, el Pontífice sostuvo que la falta de empleo no representa únicamente la pérdida de ingresos, sino también una situación que afecta profundamente la dignidad humana. Según explicó, quedar excluido del mercado laboral limita las posibilidades de participar en la sociedad y debilita los vínculos comunitarios.

La propiedad privada y el reclamo de justicia social

Durante su mensaje, León XIV también se refirió al derecho a la propiedad privada, aunque remarcó que su ejercicio debe contemplar las necesidades del conjunto de la sociedad. “Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social”, manifestó.

A continuación, recordó que la tierra y sus frutos deben contribuir al sustento de toda la humanidad, en una reflexión vinculada con el destino universal de los bienes y la responsabilidad social de quienes disponen de recursos económicos.

Otro de los puntos centrales fue su defensa del bien común como principio para orientar las decisiones económicas. “El bien común exige superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista”, expresó, al reclamar una cultura del encuentro que permita transformar el crecimiento económico en un verdadero desarrollo humano integral.

En esa línea, también abordó el papel del Estado y las organizaciones sociales. El Papa planteó que el Estado no debe asumir todas las responsabilidades, pero sí generar las condiciones para que las familias, los trabajadores y las organizaciones puedan desarrollarse, conservando su función reguladora en favor del bien común.

León XIV reivindicó las tres T del papa Francisco

Uno de los pasajes de mayor contenido social llegó cuando el Sumo Pontífice recuperó el legado de su antecesor, el papa Francisco, y volvió a poner en el centro del debate las denominadas tres T: tierra, techo y trabajo.

León XIV recordó que estas demandas, defendidas durante años por Francisco, constituyen exigencias de la justicia social y destacó especialmente el papel de los movimientos populares en la búsqueda de soluciones para los sectores más vulnerables.

En ese contexto, valoró la organización comunitaria de quienes trabajan desde los barrios y las economías populares. “No esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, señaló al referirse a estos movimientos y sus reclamos de inclusión social.

El mensaje representó una continuidad con la doctrina social promovida por Jorge Mario Bergoglio, quien durante su pontificado insistió en la necesidad de garantizar condiciones dignas de vida y trabajo para las poblaciones excluidas.

Una advertencia sobre la crisis ecológica y el desarrollo económico

El Papa también dedicó parte de su intervención a la crisis ecológica y al impacto de las actividades económicas sobre las comunidades más vulnerables. En ese sentido, cuestionó los modelos de desarrollo que priorizan el crecimiento de determinados sectores sin considerar sus consecuencias sociales y ambientales.

“No es verdadero progreso aquello que aumente el bienestar de algunos trasladando los costes a las comunidades más vulnerables”, advirtió, al plantear que la protección del ambiente y el respeto por las personas deben formar parte de una misma responsabilidad.

También alertó sobre una concepción del empleo que reduce el valor de los trabajadores únicamente a su eficiencia o productividad. Frente a esa mirada, insistió en que la persona debe ocupar el centro de las relaciones laborales, independientemente de su rendimiento económico.

Un encuentro con empresarios, gremios y movimientos sociales

La actividad se desarrolló en el Auditorio San Juan Pablo II de la UCA, con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), las CTA, organizaciones de la economía popular, cámaras empresariales, sectores agropecuarios y referentes académicos.

El encuentro fue organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, con el propósito de promover el diálogo entre los distintos actores del mundo laboral argentino. La jornada también incluyó testimonios de trabajadores sobre las dificultades que enfrentan en sus actividades cotidianas.

Las palabras de León XIV se produjeron en un contexto de debates sobre el empleo, los salarios y el rumbo económico del país. Si bien el Pontífice no dirigió sus cuestionamientos expresamente al Gobierno de Javier Milei, sus definiciones sobre la justicia social, la propiedad privada y el papel del Estado abordaron asuntos centrales de la discusión política argentina.

De esta manera, León XIV volvió a colocar la dignidad humana y el bien común en el centro de su mensaje, después de haber advertido el domingo, durante su discurso en el Palacio Libertad, que la economía debe estar al servicio de las personas y no a la inversa.