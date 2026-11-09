Con Lionel Messi y sin Harry Kane: así es el equipo ideal elegido por una organización integrada por futbolistas

El astro argentino sigue sumando reconocimientos a nivel mundial.

Hoy 17:28

Lionel Messi sumó un nuevo reconocimiento a su extraordinaria carrera al ser incluido en el FIFPRO World 11 2026, el equipo ideal del año elegido exclusivamente por futbolistas profesionales de todo el mundo.

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El rosarino regresó a la formación después de su última aparición en 2023 y alcanzó las 18 presencias, consolidándose como el jugador con más participaciones en la historia de esta distinción, que recibió por primera vez en 2007.

La votación contó con la participación de 19.806 futbolistas de 73 países, quienes seleccionaron a los jugadores más destacados por sus actuaciones entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

El equipo ideal de FIFPRO 2026

La formación cuenta con Messi como único representante sudamericano, acompañado por algunas de las principales figuras del fútbol europeo.

Arquero: David Raya.

David Raya. Defensores: Achraf Hakimi, Pau Cubarsí y Nuno Mendes.

Achraf Hakimi, Pau Cubarsí y Nuno Mendes. Mediocampistas: Jude Bellingham, Rodri Hernández y Vitinha.

Jude Bellingham, Rodri Hernández y Vitinha. Delanteros: Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal.

Una de las grandes sorpresas fue la ausencia de Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, quien pese a su destacada temporada con Bayern Múnich no consiguió ingresar entre los once elegidos.

El delantero inglés integraba la lista de 26 candidatos, pero finalmente quedó fuera de la formación definida por sus propios colegas.

El FIFPRO World 11, entregado desde 2005, tiene la particularidad de que sus integrantes son elegidos únicamente por futbolistas profesionales, sin intervención de periodistas ni entrenadores.

Con esta nueva distinción, Messi continúa ampliando su legado en el fútbol mundial, manteniéndose entre los jugadores más reconocidos por sus pares casi dos décadas después de su primera aparición en el equipo ideal.