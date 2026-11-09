Alpine analizó el complicado GP de Brasil de Colapinto y Gasly: “Fue un fin de semana difícil”

La escudería francesa hizo un balance de la carrera en San Pablo, donde el argentino terminó 13° y su compañero 14°. Además, destacó el masivo acompañamiento de los fanáticos argentinos.

Hoy 17:23

Alpine realizó un balance del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde Franco Colapinto finalizó en el 13° puesto y Pierre Gasly terminó 14°, en una carrera marcada por las condiciones climáticas y las dificultades que atravesaron ambos pilotos.

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A través de su informe oficial publicado este lunes, la escudería francesa reconoció que los resultados estuvieron lejos de lo esperado. “Fue un fin de semana complicado, ya que la lluvia influyó mucho en la competición”, señalaron.

Desde el equipo explicaron que tanto Colapinto como Gasly tuvieron dificultades desde la largada, disputada con la pista mojada y neumáticos intermedios. A medida que el circuito comenzó a secarse, la estrategia de ingreso a boxes para colocar neumáticos lisos resultó determinante.

Pese a los esfuerzos de ambos corredores, ninguno logró ingresar en la zona de puntos. El argentino cruzó la meta en la 13ª posición, mientras que su compañero francés terminó inmediatamente detrás.

Sin embargo, Alpine destacó como uno de los aspectos positivos el acompañamiento de los hinchas argentinos que viajaron hasta San Pablo para alentar a Colapinto. La escudería recordó que se trata de la carrera más cercana a su país y valoró la presencia de numerosos fanáticos durante todo el fin de semana.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El próximo desafío será el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará del 19 al 22 de noviembre. Estos son los horarios de Argentina:

Jueves 19: práctica libre 1, a las 21.30.

práctica libre 1, a las 21.30. Viernes 20: práctica libre 2, a la 1; práctica libre 3, a las 21.30.

práctica libre 2, a la 1; práctica libre 3, a las 21.30. Sábado 21: clasificación, a la 1.

clasificación, a la 1. Domingo 22: carrera, a la 1.

Colapinto buscará recuperarse en Las Vegas y conseguir un resultado que le permita volver a pelear por los puntos en la recta final de la temporada 2026.