Boca recupera a Adam Bareiro para enfrentar a Banfield: el jugador que perdería lugar con su regreso

El delantero paraguayo volverá a estar disponible después de seis meses de recuperación y será convocado para la semifinal de la Copa Argentina.

Hoy 08:51

Boca recibió una buena noticia de cara a la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield: Adam Bareiro está listo para regresar a las canchas después de seis meses de inactividad por una lesión lumbar. El delantero paraguayo se sumará este martes a los entrenamientos y estará entre los convocados para el encuentro del próximo sábado.

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El atacante debió ser operado por una hernia de disco lumbar, una lesión que lo mantuvo alejado de la competencia. Su recuperación representa una alternativa importante para Rodolfo Arruabarrena, especialmente en un momento en el que el Xeneize afronta la definición de varios torneos.

Sin embargo, Bareiro deberá competir por un lugar en un ataque que encontró respuestas con Miguel Merentiel y Enner Valencia. El uruguayo se consolidó como titular, mientras que el ecuatoriano respondió con goles decisivos, incluido el tanto ante Defensa y Justicia que le dio a Boca el título de la tabla anual.

El paraguayo, que acumula seis goles en 14 partidos con la camiseta azul y oro, ofrecerá una variante diferente por su presencia física y su capacidad para jugar de espaldas al arco.

¿Quién pierde lugar con el regreso de Bareiro?

La recuperación del delantero, sumada al reciente retorno de Tomás Aranda, podría complicar la situación de Carlos Palacios. El mediocampista chileno no sumó minutos frente a Defensa y Justicia y corre el riesgo de quedar relegado en la rotación ofensiva.

Con Sebastián Villa, Leonel Flores, Alan Velasco, Merentiel y Valencia como alternativas, Arruabarrena tendrá más opciones para conformar el ataque en la recta final de la temporada.

Boca enfrentará a Banfield el sábado 14 de noviembre por las semifinales de la Copa Argentina, con la ilusión de alcanzar una nueva final y continuar en la pelea por los títulos que todavía tiene por delante.