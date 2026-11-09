Valentín Barco ilusionó a los hinchas de Boca: “Voy a volver estando bien”

El mediocampista del Chelsea confesó que sueña con regresar al Xeneize para ganar títulos y levantar la Copa Libertadores. Además, elogió a dos juveniles del club y habló sobre el futuro de la Selección Argentina.

Hoy 12:19

Valentín Barco volvió a demostrar su amor por Boca y dejó una declaración que ilusionó a los hinchas: aseguró que tiene pensado regresar al club en plenitud física y futbolística, con el objetivo de conquistar los títulos que le quedaron pendientes durante su primera etapa.

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El mediocampista de 22 años, actualmente en Chelsea, habló después de la consagración del Xeneize como campeón de liga y reconoció que todavía tiene una cuenta pendiente con la institución donde se formó.

“Soy muy hincha de Boca, ahora lo vivo como hincha”, expresó el Colo, quien remarcó que su intención es “volver estando bien” para ganar títulos y devolverles a los simpatizantes el cariño que recibió durante su paso por el club.

El futbolista, que disputó la final de la Copa Libertadores 2023, confesó que le “quedó la espina” de no haber levantado un trofeo con la camiseta azul y oro. Su gran sueño es regresar algún día y consagrarse campeón de América con Boca.

Barco también destacó su vínculo con el actual plantel, al que suele enviar mensajes después de los partidos, y elogió a los juveniles Tomás Aranda y Leonel Flores. Los calificó como jugadores “increíbles” y aseguró que tienen “nivel para Europa” y condiciones para llegar a la Selección Argentina.

Por último, recordó la derrota de la Albiceleste en la final del Mundial 2026 y afirmó que, de haber llegado a los penales, confiaba en Emiliano “Dibu” Martínez para conseguir el título.

Además, ante la ausencia de Lionel Messi en la próxima fecha FIFA, Barco señaló a Nico Paz como su candidato para heredar la emblemática camiseta número 10 de la Selección Argentina.