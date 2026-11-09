Torneo Regional: confirmaron los días y horarios de las revanchas de los equipos santiagueños

Central Argentino, Unión Lugones y Unión Santiago buscarán avanzar a la próxima instancia del certamen.

Hoy 20:05

Los tres representantes de Santiago del Estero ya conocen los días y horarios de sus partidos de vuelta de la cuarta fase del Torneo Regional Federal Amateur, en una instancia decisiva para continuar en carrera por el ascenso al Federal A.

El primer encuentro tendrá como protagonistas a Central Argentino de La Banda y Unión Lugones, que se enfrentarán el viernes 13 de noviembre, desde las 22.15, en el estadio Dr. Osvaldo Juárez de la ciudad de La Banda.

Ambos conjuntos santiagueños llegan a la revancha después de igualar 2-2 en Colonia Dora, en un partido de ida que tuvo emociones hasta el final. Ahora buscarán quedarse con la victoria para conseguir la clasificación a la siguiente fase.

Por su parte, Unión Santiago recibirá a Defensores de La Boca de La Rioja el domingo 15 de noviembre, desde las 19, con la obligación de revertir el 2-1 sufrido en el encuentro de ida disputado en territorio riojano.

El Tricolor necesitará ganar por al menos dos goles de diferencia para avanzar directamente, mientras que un triunfo por la mínima igualará el marcador global.

De esta manera, Central Argentino, Unión Lugones y Unión Santiago afrontarán un fin de semana decisivo, con la ilusión de seguir avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur y mantener vivo el sueño del ascenso.