León XIV se reunió con cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero

El encuentro se realizó en la Nunciatura Apostólica y se extendió durante más de una hora.

Hoy 20:17

En el marco de su visita a la Argentina, el papa León XIV mantuvo este lunes una reunión con cinco personas que sufrieron abusos sexuales por parte de integrantes del clero. El encuentro tuvo lugar en la Nunciatura Apostólica, antes de su participación en una actividad con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó desde el Vaticano, la reunión se prolongó durante más de una hora y permitió que el Pontífice escuchara individualmente a cada una de las víctimas, quienes compartieron sus experiencias y acercaron propuestas para fortalecer los procesos de reparación y acompañamiento dentro de la institución religiosa.

Al finalizar, León XIV les impartió su bendición y agradeció sus testimonios de fe. Además, manifestó su cercanía con las personas que participaron del encuentro y, a través de ellas, con otras víctimas con las que no fue posible reunirse durante su estadía en el país.

El mensaje del Papa también incluyó el compromiso de reforzar los caminos de protección, acogida, acompañamiento y sanación dentro de la Iglesia, frente a una problemática que continúa representando uno de los mayores desafíos para la institución.

La reunión se desarrolló antes de que León XIV se trasladara a la UCA, donde mantuvo un encuentro con empresarios, sindicalistas, integrantes de movimientos sociales y referentes académicos para abordar la situación del trabajo en la Argentina.