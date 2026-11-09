El papa León XIV advirtió sobre el desempleo y la precarización laboral en Argentina

En un encuentro realizado en la Universidad Católica Argentina, el Papa advirtió sobre la precarización laboral y el desempleo, reconoció el papel de quienes invierten y generan puestos de trabajo.

Hoy 20:10

Después de la multitudinaria misa celebrada frente al Monumento de los Españoles, el papa León XIV trasladó su mensaje al ámbito laboral y económico durante un encuentro con empresarios, sindicalistas, referentes sociales y académicos en la Universidad Católica Argentina (UCA).

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Ante representantes de distintos sectores, el Pontífice planteó la necesidad de construir un modelo económico que tenga en cuenta las condiciones de vida de los trabajadores y advirtió sobre problemáticas como la precarización laboral, el desempleo y la desigualdad.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, sostuvo León XIV, al insistir en que la actividad económica debe priorizar la dignidad humana y no quedar reducida exclusivamente a la búsqueda de ganancias.

Durante su intervención, también reconoció los riesgos que asumen quienes invierten y generan puestos de trabajo, aunque señaló que esa actividad debe estar acompañada por responsabilidades sociales y ambientales. En ese sentido, convocó al sector empresarial a contemplar el impacto de sus decisiones más allá de los resultados económicos.

Otro de los ejes de su mensaje estuvo relacionado con el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. El Papa advirtió sobre la necesidad de impulsar políticas públicas que permitan afrontar las transformaciones del mercado laboral y evitar que esos cambios profundicen la exclusión de trabajadores.

Además, defendió el papel de las organizaciones sindicales y destacó la importancia de reconocer a quienes se desempeñan en la economía popular, sectores que también forman parte de la estructura productiva y social.

El encuentro permitió poner sobre la mesa distintas dificultades que atraviesa el mundo del trabajo en la Argentina y dejó como eje central el planteo de León XIV: el desarrollo económico debe generar oportunidades, proteger el empleo y garantizar que las personas no queden subordinadas a las exigencias del sistema económico.