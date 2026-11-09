El riesgo país cayó 66 puntos y cerró en 873 unidades pese al feriado en Argentina

Aunque no hubo operaciones en la plaza financiera local, los activos argentinos registraron una jornada positiva en el exterior, impulsados por las subas de los mercados internacionales.

Hoy 20:21

El riesgo país argentino descendió 66 puntos básicos y se ubicó en 873 unidades, por debajo de la barrera de los 900 puntos, en una jornada favorable para los activos nacionales que cotizan en los mercados internacionales.

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La plaza financiera local permaneció sin actividad este lunes debido al feriado por la visita del papa León XIV, pero las acciones y los bonos argentinos negociados en el exterior acompañaron la tendencia positiva de Wall Street y de otros mercados emergentes.

Entre los instrumentos de deuda, los bonos Globales en dólares subieron un promedio del 1,8%, mientras que las acciones de compañías argentinas que cotizan en Nueva York tuvieron un desempeño dispar durante las primeras operaciones, aunque luego predominaron las subas.

En ese escenario, Grupo Galicia avanzó un 3,3% y Mercado Libre ganó un 1,5%. Vista Energy también registró una mejora del 0,6%. En sentido contrario, YPF retrocedió un 1,6%, afectada por la fuerte caída del precio internacional del petróleo.

El crudo Brent perdió un 6,4% y cerró a 91,99 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense bajó un 5,2%, hasta los 86,09 dólares. La reacción de los precios se produjo luego de declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que restaron importancia a la posibilidad de nuevos ataques contra Irán, aunque persistieron las preocupaciones por la seguridad del suministro en el estrecho de Ormuz.

La mejora de los títulos argentinos se dio en línea con el comportamiento de otros mercados emergentes. En ese contexto, los indicadores de riesgo de Brasil y Paraguay también registraron bajas.

Analistas financieros señalaron que, pese a la recuperación de los activos, los inversores continúan atentos a los factores políticos y económicos locales, especialmente ante el escenario electoral que se aproxima.

La actividad financiera argentina continuará suspendida este martes 10 de noviembre por el feriado dispuesto en el marco de la visita papal. Por eso, la atención del mercado estará puesta en la reanudación de las operaciones y en la próxima licitación del Tesoro, además de la evolución de las compras de divisas del Banco Central y el comportamiento de los bonos soberanos.