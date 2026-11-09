León XIV en el Cottolengo Don Orione: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”

Durante su visita al centro asistencial de Claypole, el Papa destacó la dignidad de las personas con discapacidad y pidió construir una sociedad más inclusiva, capaz de reconocer el valor de quienes necesitan mayores cuidados.

Hoy 20:24

El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, donde dejó un mensaje centrado en la dignidad humana, la inclusión y el reconocimiento de las personas con discapacidad.

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Ante residentes, trabajadores y miembros de la comunidad, el Pontífice escuchó distintos testimonios y destacó la tarea de la institución, a la que definió como una “comunidad fraterna de puertas abiertas”, en la que la caridad se expresa a través de acciones concretas de acompañamiento y cuidado.

Durante su discurso, recordó que el Cottolengo nació como una “ciudad de la caridad”, destinada a brindar atención a las personas más vulnerables, muchas veces ignoradas o relegadas por la sociedad.

Una de las frases más contundentes de su mensaje estuvo dirigida a quienes viven con alguna discapacidad. “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, expresó León XIV, al remarcar que todas las personas tienen una dignidad que debe ser respetada y reconocida.

En esa línea, sostuvo que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”. De esta manera, planteó que el desarrollo de un país no puede evaluarse solamente por sus indicadores económicos, sino también por la forma en que integra y acompaña a quienes necesitan mayores cuidados.

El Papa también advirtió sobre los modelos sociales centrados exclusivamente en el éxito económico y la apariencia física. Frente a esas tendencias, destacó los valores de la amistad fraterna, la integración y la solidaridad que se construyen en espacios como el Cottolengo.

Finalmente, convocó a la Argentina a impulsar “grandes obras de caridad” y pidió que el amor de Cristo prevalezca sobre el individualismo y la exclusión. Además, llamó a poner los dones y capacidades de cada persona al servicio de quienes más lo necesitan, para derribar las barreras del egoísmo y construir una comunidad más humana.