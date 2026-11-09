León XIV en el Cottolengo Don Orione: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”

Durante su visita al centro asistencial de Claypole, el Papa destacó la dignidad de las personas con discapacidad y pidió construir una sociedad más inclusiva, capaz de reconocer el valor de quienes necesitan mayores cuidados.
El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, donde dejó un mensaje centrado en la dignidad humana, la inclusión y el reconocimiento de las personas con discapacidad.
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Ante residentes, trabajadores y miembros de la comunidad, el Pontífice escuchó distintos testimonios y destacó la tarea de la institución, a la que definió como una “comunidad fraterna de puertas abiertas”, en la que la caridad se expresa a través de acciones concretas de acompañamiento y cuidado.
Durante su discurso, recordó que el Cottolengo nació como una “ciudad de la caridad”, destinada a brindar atención a las personas más vulnerables, muchas veces ignoradas o relegadas por la sociedad.
Una de las frases más contundentes de su mensaje estuvo dirigida a quienes viven con alguna discapacidad. “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, expresó León XIV, al remarcar que todas las personas tienen una dignidad que debe ser respetada y reconocida.
En esa línea, sostuvo que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”. De esta manera, planteó que el desarrollo de un país no puede evaluarse solamente por sus indicadores económicos, sino también por la forma en que integra y acompaña a quienes necesitan mayores cuidados.
El Papa también advirtió sobre los modelos sociales centrados exclusivamente en el éxito económico y la apariencia física. Frente a esas tendencias, destacó los valores de la amistad fraterna, la integración y la solidaridad que se construyen en espacios como el Cottolengo.
Finalmente, convocó a la Argentina a impulsar “grandes obras de caridad” y pidió que el amor de Cristo prevalezca sobre el individualismo y la exclusión. Además, llamó a poner los dones y capacidades de cada persona al servicio de quienes más lo necesitan, para derribar las barreras del egoísmo y construir una comunidad más humana.