Un obispo sorprendió al cantar “Zamba de mi esperanza” mientras esperaban al papa León XIV en la UCA

Carlos Tissera, obispo de Quilmes, se animó a interpretar el clásico del folclore argentino junto al músico salteño Agustín Day. Los presentes acompañaron la canción con aplausos y banderas, en un momento que quedó registrado en video.

Hoy 20:29

Un momento inesperado y cargado de emoción se vivió este lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires, durante la espera por la llegada del papa León XIV. El protagonista fue Carlos José “Cacho” Tissera, obispo de Quilmes, quien sorprendió a los presentes al tomar el micrófono e interpretar “Zamba de mi esperanza”, uno de los clásicos más reconocidos del folclore nacional.

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La particular escena ocurrió durante la previa del Encuentro con el Mundo del Trabajo, que reunió a empresarios, sindicalistas, trabajadores y referentes de movimientos sociales. En medio de las presentaciones musicales, Tissera se levantó de la primera fila y comenzó a cantar, acompañado por el músico salteño Agustín Day, exintegrante de Los del Portezuelo.

La interpretación rápidamente contagió a los asistentes, que acompañaron la zamba con palmas y terminaron ovacionando al obispo. Muchos aprovecharon para registrar el momento con sus celulares, mientras otros agitaban banderas argentinas y del Vaticano, en un clima festivo que marcó la espera del Sumo Pontífice.

Por su parte, Agustín Day había sido invitado especialmente para participar de la jornada e interpretar una canción de bienvenida dedicada a León XIV, compuesta para la ocasión. Su presentación aportó una impronta folclórica al encuentro desarrollado en el Auditorio San Juan Pablo II de la UCA, ubicado en Puerto Madero.

Tras este particular momento, el papa León XIV encabezó el encuentro con representantes del mundo laboral, donde pronunció un discurso centrado en la dignidad de los trabajadores, la justicia social y la necesidad de construir una economía al servicio de las personas. La actividad formó parte de su segunda jornada de visita apostólica a la Argentina.