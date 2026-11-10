Conmoción en Santos: asesinaron al padre de Rony y Neymar tuvo un enorme gesto con su compañero

El padre del delantero brasileño murió tras recibir una puñalada en el cuello durante un violento episodio en el estado de Pará.

Hoy 00:44

Una tragedia conmocionó al Santos de Brasil luego de que se conociera el asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro, padre del delantero Rony, de 72 años. En medio del dolor, Neymar tuvo un gesto solidario con su compañero al poner a disposición su avión privado para facilitar el traslado de la familia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El crimen ocurrió este lunes, alrededor de las 15.30, en el municipio de Terra Alta, estado de Pará, donde la víctima recibió una puñalada en el cuello durante un episodio que, según las primeras informaciones policiales, se habría originado tras una discusión.

Pese a ser trasladado a un centro de salud, el hombre falleció como consecuencia de las heridas. Por el hecho, la Policía detuvo a una mujer de 48 años, identificada como sospechosa del homicidio, y secuestró un arma blanca que habría sido utilizada en el ataque.

Tras conocer la noticia, Santos liberó a Rony de sus compromisos deportivos para que pudiera acompañar a sus seres queridos. En ese contexto, Neymar ofreció su avión privado para facilitar el viaje del futbolista y sus familiares hasta Pará.

“Hoy recibí una de las noticias más duras de mi vida: el fallecimiento de mi padre”, expresó Rony a través de sus redes sociales, donde también agradeció el acompañamiento del club, el cuerpo técnico y sus compañeros.

El delantero dedicó además unas palabras especiales a Neymar: “Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad al ofrecer su avión para ayudarnos en este momento, haciendo posible que mi familia viaje”.

Por el momento, no hay una fecha establecida para el regreso de Rony a los entrenamientos. La institución le brindó libertad para permanecer junto a su familia y manifestó públicamente sus condolencias.

De esta manera, el fútbol brasileño quedó atravesado por una dolorosa noticia, en una jornada en la que el gesto de Neymar reflejó el acompañamiento del plantel hacia su compañero.