Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 NOV 2026 | 26º
X
Mundo

Irán declaró “terroristas” a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

Se basa en un "principio de reciprocidad", luego de que el Gobierno de Milei hiciera lo mismo con los Guardianes de la Revolución.

Hoy 08:17

Irán calificó este miércoles a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como "organizaciones terroristas" en virtud del "principio de reciprocidad", según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En marzo, en plena guerra en Oriente Medio, el gobierno de Javier Milei declaró a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, como "organización terrorista", lo que permite aplicar "sanciones financieras y restricciones operativas" a Irán.

Argentina acusa a los Guardianes de la Revolución de apoyar al movimiento chiita libanés Hezbolá, al que atribuye dos atentados cometidos en Buenos Aires: uno en 1992 contra la embajada de Israel, con un saldo de 29 muertos, y otro dos años más tarde contra el centro comunitario judío AMIA, en el que murieron 85 personas y cientos más resultaron heridas.

En 2019, Irán aprobó una ley que permite al país tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas.

La cancillería iraní calificó la decisión del gobierno argentino de "medida hostil".

"De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019", Irán declaró que "la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas", dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción", añade, sin especificar.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei se ha alineado con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados, y ha respaldado el ataque conjunto de estos dos países contra Irán a finales de febrero, el cual desencadenó la guerra en Oriente Medio.

En abril, el gobierno argentino expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

Incluso antes de la guerra en Oriente Medio, Buenos Aires designó en enero como "organización terrorista" a la Fuerza Quds, un brazo de los Guardianes de la Revolución.

Por su parte, Irán ha aplicado el principio de reciprocidad a otros países. A principios de noviembre, Teherán designó al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como grupo hostil, y a la Armada Real y la Fuerza Aérea Real del país como organizaciones terroristas.

TEMAS Terrorismo Irán
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Me decía mamá y todos los días le llevaba comida”: el dolor de una vecina por el hombre hallado muerto en La Banda
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 11 de noviembre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 37 °C
  3. 3. Liberaron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, tras ser detenido por agredir a un policía
  4. 4. Personal de Parques y Paseos de la Municipalidad pudo controlar la quema de un eucalipto en el parque Aguirre
  5. 5. León XIV se despide de la Argentina este miércoles: la agenda completa de su último día
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT