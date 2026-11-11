"Con el Papa, Argentina entró en pausa y está todo el mundo más calmo, salvo por algunos políticos"

El licenciado analizó en Radio Panorama el clima social generado por la visita del papa León XIV al país, destacó el perfil cercano y sensible del Pontífice y también se refirió al escenario económico, el riesgo país y las expectativas de inflación.

Hoy 08:25

“La República Argentina entró en pausa, está todo el mundo más calmo, menos irritable, salvo por algunos políticos”. Con esa observación, el licenciado Osvaldo Granados describió este miércoles, en su habitual columna para Radio Panorama, el clima que atraviesa el país a propósito de la visita del papa León XIV.

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Durante su análisis, Granados destacó algunos de los conceptos económicos y sociales expresados por el Pontífice, particularmente sus cuestionamientos a la usura y la codicia, así como su postura sobre el papel del Estado y las organizaciones sindicales.

“El capitalismo está bien, pero no la usura y la codicia, y el Estado tiene que regular”, señaló al repasar el mensaje papal. También mencionó las referencias a los sindicatos, que deben defender a los trabajadores y, al mismo tiempo, ofrecer “un ejemplo de vida austero”.

En cuanto a la personalidad de León XIV, el columnista trazó una comparación con sus antecesores y consideró que el actual Pontífice tiene un estilo más sencillo y cercano a la gente.

“El papa León XIV es más simple que Francisco, que era jesuita y, por ende, más político. Benedicto XVI era demasiado intelectual, muy alejado de la gente, y Juan Pablo II era muy carismático”, explicó.

Granados describió al actual Papa como una figura emotiva, sensible y espontánea. En ese sentido, recordó especialmente las escenas vividas durante su visita al Cottolengo, que calificó como emocionantes y en las que observó gestos de genuina cercanía.

“Lo noté muy llano, muy sensible, un pastor, tranquilo”, resumió. También consideró que la gira fue de menor a mayor y destacó la recepción que tuvo en Argentina: “El calor argentino es explosivo, fuerte, sincero”. Sobre su próxima visita a Perú, señaló que allí el impacto podría ser todavía mayor, dado que lo consideran un Papa peruano.

El escenario económico y las expectativas de inflación

En otro tramo de su columna, Granados abordó la situación económica argentina y mencionó un informe de JP Morgan que reflejó un período de pesimismo vinculado a la evolución del riesgo país, que llegó a ubicarse en torno a los 1.000 puntos, aunque posteriormente registró una baja.

Para el analista, el castigo de los mercados resulta prematuro frente a las perspectivas financieras del país. “Falta para el escenario de 2026 y el castigo es prematuro, porque están lejos del default y no había necesidad para este castigo”, sostuvo.

Finalmente, se refirió al dato de inflación que se conocerá este jueves y anticipó que podría ubicarse en torno al 1,8%. Si bien consideró que se trata de un nivel elevado, cuestionó que la desaceleración de los precios no sea más pronunciada.

“Si se limita el número de pesos en la calle y seguís ahí, la lógica indica que deberíamos estar mucho más abajo”, concluyó.