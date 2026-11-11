Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 NOV 2026 | 26º
X
Locales

Añatuya se prepara para un calor intenso: máximas que alcanzarán los 40 grados hoy Miércoles 11 de noviembre de 2026

Los añatuyenses se preparan para un clima soleado y caluroso en los próximos días. Las temperaturas alcanzarán niveles significativos que invitan a tomar precauciones.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, el clima se presenta soleado y agradable, con una temperatura actual de 23.7 °C que se siente un poco más cálida, alcanzando los 24.1 °C. La humedad en el ambiente es del 67%, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso a medida que avancemos en el día.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A medida que el día progresa, se pronostica que la temperatura alcanzará un máximo de 35.9 °C, lo que representa un aumento considerable respecto a la mañana. Los añatuyenses deberán estar preparados para un clima que promete ser caluroso durante las horas pico del día.

El viento sopla suave desde el sureste a 10.8 km/h, lo que puede ofrecer un ligero alivio en medio de las altas temperaturas. Sin embargo, se espera que el calor se intensifique en los próximos días, por lo que las actividades al aire libre deben ser programadas con cuidado.

Para mañana, jueves 12 de noviembre, el pronóstico indica un clima soleado con una mínima de 22.6 °C y una máxima que puede llegar a los 39 °C. Esto significa que los añatuyenses deberán estar atentos a las condiciones climáticas y tomar precauciones.

Finalmente, el viernes 13 de noviembre, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando una mínima de 25.2 °C y una máxima de 40.2 °C. Los habitantes de Añatuya deben prepararse para un clima muy caluroso en los días venideros, manteniendo la hidratación y evitando la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Me decía mamá y todos los días le llevaba comida”: el dolor de una vecina por el hombre hallado muerto en La Banda
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 11 de noviembre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 37 °C
  3. 3. Liberaron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, tras ser detenido por agredir a un policía
  4. 4. Personal de Parques y Paseos de la Municipalidad pudo controlar la quema de un eucalipto en el parque Aguirre
  5. 5. León XIV se despide de la Argentina este miércoles: la agenda completa de su último día
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT