Añatuya se prepara para un calor intenso: máximas que alcanzarán los 40 grados hoy Miércoles 11 de noviembre de 2026

Los añatuyenses se preparan para un clima soleado y caluroso en los próximos días. Las temperaturas alcanzarán niveles significativos que invitan a tomar precauciones.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, el clima se presenta soleado y agradable, con una temperatura actual de 23.7 °C que se siente un poco más cálida, alcanzando los 24.1 °C. La humedad en el ambiente es del 67%, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso a medida que avancemos en el día.

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A medida que el día progresa, se pronostica que la temperatura alcanzará un máximo de 35.9 °C, lo que representa un aumento considerable respecto a la mañana. Los añatuyenses deberán estar preparados para un clima que promete ser caluroso durante las horas pico del día.

El viento sopla suave desde el sureste a 10.8 km/h, lo que puede ofrecer un ligero alivio en medio de las altas temperaturas. Sin embargo, se espera que el calor se intensifique en los próximos días, por lo que las actividades al aire libre deben ser programadas con cuidado.

Para mañana, jueves 12 de noviembre, el pronóstico indica un clima soleado con una mínima de 22.6 °C y una máxima que puede llegar a los 39 °C. Esto significa que los añatuyenses deberán estar atentos a las condiciones climáticas y tomar precauciones.

Finalmente, el viernes 13 de noviembre, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando una mínima de 25.2 °C y una máxima de 40.2 °C. Los habitantes de Añatuya deben prepararse para un clima muy caluroso en los días venideros, manteniendo la hidratación y evitando la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.