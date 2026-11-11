Un pedacito de Santiago llegó a las manos del papa León XIV en una estola llena de simbolismo

En uno de los momentos más significativos de la despedida del papa León XIV de suelo argentino, Santiago del Estero dijo presente con una ofrenda cargada de historia, fe y tradición. Monseñor José Luis Corral, obispo de Añatuya, fue el encargado de entregarle al Santo Padre una estola confeccionada artesanalmente por teleras santiagueñas.

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La pieza representa mucho más que un regalo religioso: es una muestra de la identidad cultural de la provincia y del trabajo de mujeres que mantienen vivos conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación.

La estola fue elaborada con lana de oveja y tintes naturales extraídos del monte santiagueño. En sus tejidos y bordados se destacan dos símbolos profundamente ligados a la historia y la espiritualidad provincial: Mama Antula, la primera santa argentina, y la histórica Cruz de Matará.

Detrás de esta creación hay un trabajo colectivo impulsado desde la Cátedra Abierta Mama Antula de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), coordinada por Cintia Suárez y Nunzia Locatelli, junto a las Tejedoras Teleras de Majada Sud y la artista plástica Gabriela Soria.

Las artesanas aportaron sus conocimientos y técnicas tradicionales para dar forma a la pieza, mientras que Soria estuvo a cargo del diseño, trabajando en conjunto con las tejedoras para incorporar elementos representativos de la historia, la cultura y la fe santiagueña.

La iniciativa surgió con el propósito de llevar las raíces de Santiago del Estero más allá de sus fronteras. El resultado fue una obra única que reúne la memoria colectiva, la espiritualidad y el valor del trabajo artesanal.

Durante la entrega, monseñor José Luis Corral acercó al Pontífice esta creación que sintetiza el patrimonio cultural y religioso de la provincia. De esta manera, las manos de las teleras de Majada Sud tuvieron un lugar especial en un momento significativo de la visita del Santo Padre.

Así, entre lana, tejidos y colores del monte, Santiago del Estero encontró una manera especial de hacerse presente. La estola se convirtió en un símbolo de identidad y en un reconocimiento al trabajo de las mujeres que, a través de sus telares, mantienen viva una tradición que forma parte de la historia provincial.