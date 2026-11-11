Abogado se retira del juicio por femicidio en Tucumán por amenazas

El abogado Marcelo Cosiansi renunció a la defensa de Felipe "El Militar" Sosa, denunciando amedrentamientos y un intento de agresión, mientras su codefensor Rubén Flores asegura que el juicio continuará sin interrupciones.

Hoy 17:25

En un giro sorpresivo durante la audiencia del juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, el abogado Marcelo Cosiansi anunció su renuncia a la defensa de Felipe "El Militar" Sosa. Cosiansi argumentó que su decisión fue motivada por graves episodios de amedrentamiento y agresiones que había sufrido en manos del imputado. Este hecho ha suscitado una gran preocupación en el contexto del proceso judicial que se lleva a cabo en Tucumán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El abogado señaló que, a pesar de su renuncia, el proceso no se verá paralizado, ya que su codefensor, Rubén Flores, ha confirmado que continuará representando a Sosa. Flores enfatizó que está preparado para asumir la defensa y garantizar así la continuidad del debate oral, evitando la necesidad de suspender las audiencias, lo que podría haber generado un retraso significativo en el proceso judicial.

Durante su exposición ante los magistrados, Cosiansi reveló que el pasado viernes, Sosa habría intentado agredir físicamente a Flores, un hecho que resulta alarmante considerando que el imputado presenta una discapacidad motriz en uno de sus brazos. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la dinámica de poder y control dentro del ámbito legal en este caso específico.

Además de los incidentes de agresión, el abogado saliente expresó su preocupación por la insistente afirmación de Sosa de recibir "mensajes y visiones", elementos que Cosiansi consideró inconducentes para la estrategia de defensa en los tribunales tucumanos. Este tipo de declaraciones no solo complican la situación legal del imputado, sino que también generan un clima de tensión en el entorno judicial.

Ante la exposición de Cosiansi, Rubén Flores tomó la palabra para ratificar los incidentes previos pero aclaró que la situación con Sosa se encontraba actualmente encauzada y superada. El abogado confirmó al tribunal que no tiene inconvenientes en continuar con la defensa, lo que fue recibido con alivio por los magistrados, evitando así la activación de un plazo perentorio para encontrar un nuevo defensor.

Los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira decidieron pasar a un cuarto intermedio para evaluar la situación presentada. Este intermedio es crucial, ya que el tribunal deberá decidir si acepta formalmente la renuncia de Cosiansi y si corresponde iniciar actuaciones disciplinarias por el abandono de la defensa en pleno debate oral, conforme a las exigencias del Código Procesal Penal de Tucumán.