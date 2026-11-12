Scaloni tras la renovación con la Selección Argentina hasta 2030: "Estoy con las mismas ganas que desde el primer día"

El DT de la Albiceleste fue confirmado como DT hasta el próximo Mundial, en la previa del amistoso contra Uruguay. El anuncio fue en Ezeiza, junto a Claudio Tapia.

Hoy 15:49

Lionel Scaloni continuará como entrenador de la Selección Argentina hasta 2030. El anuncio se realizó este jueves en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, durante una conferencia de prensa previa al amistoso del viernes frente a Uruguay. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó el acuerdo con una frase contundente: "Vamos a seguir juntos".

Visiblemente emocionado, el entrenador agradeció el esfuerzo de la dirigencia para garantizar su continuidad y recordó a su madre, fallecida recientemente. "La felicidad por renovar es enorme, pero hubiera sido completa si ella lo hubiese visto. Era la hincha número uno. Estaba el mensaje antes de cada partido", expresó entre lágrimas.

Scaloni explicó que, después de la derrota en la final del último Mundial, necesitó tiempo para evaluar su futuro. "Nunca dije que me iba. Era un momento difícil, había que pensarlo. El golpe de no haber ganado la final fue duro", señaló. Sin embargo, destacó que el análisis de nuevos futbolistas y las ganas de seguir compitiendo fueron determinantes para aceptar la renovación.

El nuevo vínculo permitirá al entrenador encabezar el proceso de renovación del seleccionado de cara al Mundial 2030. En ese sentido, pidió paciencia con los jóvenes que comenzarán a ganar protagonismo: "Son chicos con un potencial enorme, pero que aún no están para dar lo que nos dieron Messi, Di María y Otamendi, que serán irreemplazables".

Otra de las novedades fue la confirmación de la salida de Walter Samuel del cuerpo técnico. El exdefensor iniciará su carrera como entrenador principal y, por el momento, no tendrá reemplazante. "Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico", manifestó Scaloni.

De cara al amistoso ante Uruguay, el DT también adelantó que definirá en el último entrenamiento si Emiliano Martínez será titular. En caso de que no juegue, Gerónimo Rulli ocupará el arco y llevará la cinta de capitán. Además, confirmó que la camiseta número 10 no será utilizada hasta que sea obligatorio asignarla.

Con 107 partidos dirigidos, 83 victorias, 14 empates y 10 derrotas, Scaloni iniciará una nueva etapa al frente de la Albiceleste. El objetivo será mantener la competitividad del equipo, impulsar el recambio generacional y llegar al Mundial 2030 con un plantel renovado.



