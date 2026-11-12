River recuperará varios jugadores en diciembre y deberá definir sus futuros de cara a 2027

El Millonario tendrá que resolver la situación de varios futbolistas que regresarán de sus préstamos. Entre ellos aparece Joaquín Flores, quien tuvo poco rodaje en Central Córdoba.

Hoy 15:45

River Plate comienza a planificar su plantel para la temporada 2027 y uno de los temas que deberá resolver es el futuro de los futbolistas que se encuentran a préstamo en otros clubes. En diciembre finalizarán varias cesiones y, si no se ejecutan las opciones de compra, los jugadores tendrán que regresar a Núñez.

Uno de los casos más destacados es el de David Martínez, quien atraviesa un buen presente en Defensa y Justicia. El defensor tiene una opción de compra de 900 mil dólares por el 50% de su pase y, si el Halcón no la ejecuta, deberá volver al Millonario.

También aparece Tomás Nasif, delantero de 22 años que disputó 16 partidos y convirtió tres goles en Platense. Su continuidad se vio afectada por una rotura de ligamentos en abril. Por su parte, Tiago Serrago jugó 27 encuentros y marcó un gol en Tigre, aunque no logró consolidarse como titular.

Otro de los futbolistas que deberá definir su futuro es Juan Sayago, juvenil categoría 2007 que fue cedido a Flamengo. El conjunto brasileño cuenta con una opción de compra de un millón de dólares por el 50% de su ficha.

En tanto, Joaquín Flores, delantero tucumano que llegó a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero a comienzos de 2026, tampoco consiguió la continuidad esperada. El atacante disputó apenas dos partidos y podría regresar a la Reserva de River o ser cedido nuevamente.

Si bien las decisiones se tomarán una vez finalizada la temporada, la intención inicial sería buscar nuevas salidas para los futbolistas que regresen, ya sea mediante préstamos o transferencias definitivas, en lugar de incorporarlos al plantel profesional para 2027.