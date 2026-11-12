Todo definido para los encuentros de vuelta del Torneo Regional

Los equipos santiagueños afrontarán los partidos de la cuarta ronda eliminatoria del certamen.

Hoy 16:52

Central Argentino de La Banda, Unión Lugones y Unión Santiago ya conocen todos los detalles de sus próximos compromisos en el Torneo Regional Federal Amateur. Los equipos disputarán los encuentros de vuelta de la cuarta ronda eliminatoria, con el objetivo de avanzar en la competencia y mantener viva la ilusión del ascenso.

Los primero en salir a la cancha serán Central Argentino, que recibirá a Unión Lugones este viernes 13 de noviembre, desde las 22.15. La serie se encuentra completamente abierta luego del empate 2-2 en el partido de ida, por lo que el conjunto bandeño buscará hacerse fuerte como local para conseguir la clasificación.

El árbitro principal será Marcos Gabriel Ledesma, de la Liga Loretana, acompañado por Santiago Coria y Mario Esteban Navarro como asistentes. El cuarto árbitro será Julio Ramón Villarreal, todos pertenecientes a la misma liga.

Por su parte, Unión Santiago recibirá a Defensores de La Boca de La Rioja el domingo 15 de noviembre, a partir de las 19 horas. El Tricolor tendrá la obligación de revertir la serie después de caer por 2-1 en el encuentro de ida y buscará aprovechar la localía para seguir en carrera.

El encargado de impartir justicia será Maximiliano Paul Lescano, de El Bobadal, con Josué David Argañaraz y Héctor Alvano Risso Patrón, ambos de Nueva Esperanza, como asistentes. En tanto, Enzo Leonel Suárez, de Termas de Río Hondo, será el cuarto árbitro.