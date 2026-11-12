Sarmiento de La Banda ya tiene día, horario y árbitro confirmados para la revancha ante Alvarado

El Profe visitará al conjunto marplatense este domingo por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal A. El equipo bandeño buscará defender la ventaja conseguida en la ida para seguir en carrera por el segundo ascenso.

Hoy 16:21

Sarmiento de La Banda ya conoce todos los detalles de su próximo compromiso en el Torneo Federal A. El Profe visitará a Alvarado de Mar del Plata este domingo 15 de noviembre, desde las 16 horas, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Reválida, en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional.

El conjunto bandeño llega con ventaja a este compromiso luego de imponerse por 1-0 en el encuentro de ida. Ahora buscará sostener la diferencia en condición de visitante para conseguir la clasificación a las semifinales y mantener viva la ilusión del ascenso.

Para este decisivo encuentro, el árbitro principal será Diego Saúl Novelli, de Tandil, quien estará acompañado por Guillermo Yacante, de Luján, como asistente número uno, y Leonel Matías Suárez, de San Antonio de Areco, como segundo asistente.

Por su parte, Agustín Vegetti, de Luján, fue designado como cuarto árbitro del compromiso.

De esta manera, Sarmiento afrontará una nueva final en Mar del Plata, con el objetivo de aprovechar la ventaja obtenida en La Banda y avanzar un paso más en su sueño de llegar a la Primera Nacional.