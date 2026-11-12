El FMI minimizó la suba del riesgo país en Argentina y pidió no dar demasiada importancia a la volatilidad de los mercados

El organismo atribuyó las recientes turbulencias financieras a factores internacionales y locales. Además, destacó los avances económicos del país y confirmó que prepara una revisión del acuerdo que podría habilitar un desembolso de USD 900 millones.

Hoy 15:34

El Fondo Monetario Internacional (FMI) relativizó este jueves la reciente volatilidad de los mercados financieros argentinos y la suba del riesgo país. El organismo consideró que se trata de movimientos de corto plazo vinculados a factores internacionales, regionales y domésticos, y destacó los avances registrados en la economía nacional.

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Durante una conferencia de prensa en Washington, la portavoz del organismo, Julie Kozack, explicó que las fluctuaciones financieras responden a diferentes circunstancias y recomendó evitar interpretaciones apresuradas sobre el comportamiento de los mercados.

"Recomendamos no poner un énfasis excesivo en las fluctuaciones de corto plazo", expresó la funcionaria, quien sostuvo que la atención debe concentrarse en los fundamentos económicos de la Argentina y en la continuidad de las políticas acordadas.

En ese sentido, Kozack señaló que la volatilidad responde a una combinación de factores globales, regionales e internos, entre ellos los cambios en la percepción internacional del riesgo que también afectan a otras economías emergentes.

La representante del Fondo destacó que Argentina logró avances en materia de estabilidad macroeconómica, especialmente por la reducción de la inflación, el ordenamiento de las cuentas públicas y el fortalecimiento de las reservas internacionales.

Sin embargo, remarcó que los movimientos recientes del mercado demuestran la importancia de seguir fortaleciendo la capacidad de la economía argentina para enfrentar situaciones de inestabilidad financiera.

El FMI prepara un desembolso de USD 900 millones para Argentina

En paralelo, Kozack confirmó que el organismo alcanzó un acuerdo técnico con las autoridades argentinas para la tercera revisión del programa económico vigente, un paso necesario para avanzar hacia un nuevo desembolso.

La funcionaria precisó que, si el Directorio Ejecutivo del FMI aprueba la revisión, Argentina podrá acceder a aproximadamente USD 900 millones. No obstante, aclaró que todavía no existe una fecha confirmada para la reunión en la que se analizará el cumplimiento de las metas.

Entre los compromisos asumidos por el Gobierno nacional, el organismo mencionó la necesidad de mantener la disciplina fiscal, continuar acumulando reservas internacionales y perfeccionar la política monetaria, además de administrar las necesidades de financiamiento.

Finalmente, el FMI reiteró que la continuidad de estas medidas será fundamental para consolidar la estabilidad económica, sostener el proceso de desinflación y fortalecer las condiciones para el crecimiento y el empleo, más allá de las fluctuaciones que puedan producirse en los mercados financieros.