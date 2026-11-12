Mujer de 76 años asesinada en Catamarca durante discusión familiar

Aurora del Valle Carrizo, de 76 años, fue asesinada en su hogar en Catamarca durante una discusión familiar, lo que ha generado una fuerte preocupación por la violencia intrafamiliar en la región.

Hoy 15:27

Aurora del Valle Carrizo, una jubilada de 76 años, fue víctima de un asesinato en su hogar ubicado en el barrio 920 Viviendas, en Catamarca. Este trágico suceso tuvo lugar durante una discusión familiar que involucró a su pareja, Nicolás Mercado, de 82 años, y su nieta, Danna Vega, de 39 años, quienes se encuentran entre los principales sospechosos del homicidio. La situación ha desatado alarmas sobre la violencia intrafamiliar en la región.

Los hechos ocurrieron en la noche del martes, entre las 21.30 y las 22 horas, en la vivienda de la calle La Pirhua, donde la víctima sufrió una severa herida provocada por un arma blanca que le perforó un pulmón. La autopsia realizada posteriormente reveló que Carrizo había entrado en un estado de shock hipovolémico a causa de la lesión, lo que contribuyó a su deceso durante el traslado al Hospital Interzonal San Juan Bautista.

Los primeros informes de la investigación indican que un grupo de jóvenes que pasaban por el lugar notó la puerta abierta y observaron a Vega forcejeando con Mercado. Sospechando que se trataba de un caso de violencia intrafamiliar, los testigos alertaron a la Policía, que al llegar encontró a Carrizo gravemente herida en el suelo. Estos detalles han llevado a un análisis más profundo de la dinámica familiar.

Vega fue arrestada como principal sospechosa, ya que presentaba una pequeña lesión en un dedo, lo que podría ser un indicio de su implicación en el ataque. Por su parte, Mercado también sufrió heridas punzantes en la cabeza y un corte en uno de sus brazos, siendo asistido e internado bajo custodia policial mientras se investiga su rol en el incidente.

Un testimonio clave provino de una vecina enfermera que intentó asistir a Carrizo en el lugar de los hechos. La profesional aseguró que encontró a la víctima boca abajo y rodeada de sangre, con evidentes dificultades para respirar. Durante su intervención, observó que Mercado y Vega se acusaban mutuamente, diciendo cosas como «vos la mataste», lo que añade una capa de complejidad a la investigación.

Además, la enfermera notó rastros de sangre en las paredes y una cuchilla cerca del cuerpo de Carrizo. Posteriormente, los investigadores hallaron otra arma blanca en la vereda, ambos objetos con manchas rojizas, enviados a peritajes para determinar su origen y si contenían sangre humana. Este análisis forense es crucial para esclarecer los hechos.

La investigación, liderada por la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, busca reconstruir los eventos de la noche fatídica y determinar con claridad quién fue el responsable de la herida mortal. Existen indicios de conflictos previos entre Carrizo y su nieta, así como posibles episodios de maltrato por parte de Mercado, lo que complica aún más el panorama y subraya la necesidad de abordar la violencia en el hogar.