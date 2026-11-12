La inflación volvió a acelerarse en octubre: fue del 2,2% y acumuló un 33,1% interanual

El INDEC difundió el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al décimo mes del año, que superó el 1,9% registrado en septiembre y las previsiones del mercado. En lo que va de 2026, los precios acumulan un incremento del 26,3%.

Hoy 16:06

La inflación en Argentina fue del 2,2% durante octubre, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representó una aceleración respecto de septiembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una suba del 1,9%.

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Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 26,3%, mientras que la variación interanual, correspondiente a los últimos doce meses, se ubicó en el 33,1%.

El incremento de octubre se situó por encima de las expectativas de los analistas privados, que anticipaban una variación cercana al 2%. En particular, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado una inflación del 1,8% para el décimo mes del año.

De esta manera, el índice mensual mostró una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto de septiembre, lo que marcó una nueva aceleración en el ritmo de aumento de los precios.

Entre los componentes que estuvieron bajo seguimiento durante octubre se encontraron los alimentos, los servicios regulados y los precios estacionales, debido a su incidencia en los gastos cotidianos de los hogares.

El nuevo registro también impacta en las perspectivas económicas para el cierre del año. Según las estimaciones del último relevamiento del Banco Central, los analistas esperaban una inflación del 1,7% para noviembre y del 1,8% para diciembre, con una proyección anual del 30,4%.

El dato difundido por el INDEC constituye una referencia para las negociaciones salariales, las actualizaciones de contratos y las decisiones de consumo, en un contexto en el que la evolución de los precios continúa siendo uno de los principales indicadores de la economía argentina.