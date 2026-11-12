Aumento del robo de camionetas en Salta y su conexión con Bolivia

El robo de camionetas en Salta ha aumentado un 5% interanual, según datos de Strix, lo que plantea serios desafíos en la recuperación de vehículos cruzados a Bolivia.

Hoy 16:26

En los últimos meses, el incremento del robo de camionetas en Salta ha sido notable, alcanzando un 5% de aumento interanual, según un informe de Strix, una empresa especializada en soluciones de seguridad vehicular. Esta situación se ve agravada por la proximidad geográfica de la provincia con Bolivia, lo que facilita el cruce de vehículos robados en cuestión de horas y complica su recuperación.

Un caso emblemático que ilustra esta problemática ocurrió en agosto, cuando una Toyota Hilux 2024 fue sustraída de un lavadero en Salvador Mazza. La pronta intervención de las cámaras de seguridad permitió rastrear el recorrido del vehículo, que fue detectado en Yacuiba, Bolivia. Este evento ha llevado a las autoridades a solicitar una captura nacional e internacional para uno de los sospechosos involucrados en el robo.

La complejidad del problema radica en que, al iniciar las investigaciones, los vehículos robados ya pueden haber cruzado la frontera. Esto ha llevado a la implementación de nuevos mecanismos de intercambio de información entre las fuerzas policiales de Argentina y Bolivia, así como a la realización de patrullajes preventivos y controles vehiculares en puntos estratégicos.

De acuerdo con los datos de Strix, durante los primeros diez meses del año, el robo de camionetas en Argentina en general también ha mostrado un aumento, con un incremento del 8% en robos de vehículos a nivel nacional. Sin embargo, en Salta, la situación es particularmente preocupante debido a la cercanía con Bolivia, lo que convierte a la provincia en un punto crítico para el tráfico de vehículos robados.

La colaboración internacional ha sido esencial para la recuperación de vehículos robados. En otro incidente, una camioneta alquilada en Buenos Aires fue robada en el microcentro de Salta y posteriormente localizada en el departamento boliviano del Beni. Esta recuperación fue posible gracias a la coordinación de INTERPOL y la Policía boliviana, lo que demuestra la importancia de la cooperación transfronteriza.

Los recientes casos de robos de camionetas han generado una creciente preocupación entre los habitantes de Salta, quienes exigen más medidas de seguridad y vigilancia en la región. Las autoridades locales están trabajando para mejorar las tecnologías de monitoreo, tales como lectores de patentes y dispositivos GPS, para combatir este fenómeno delictivo.

La implementación de dispositivos satelitales y sistemas de localización avanzada es fundamental para enfrentar el desafío que representa el robo de vehículos en Salta. La necesidad de acciones efectivas se hace cada vez más urgente, dado el impacto que estas actividades delictivas tienen en la seguridad pública y en la confianza de los ciudadanos.