Patricia Bullrich confirmó que el Senado avanzará con la Ley de Discapacidad: "Estamos listos para tratarla"

La senadora de La Libertad Avanza anunció que el proyecto será debatido el próximo jueves 19 de noviembre. La iniciativa cuenta con un amplio respaldo político y busca garantizar la continuidad de las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad.

Hoy 16:29

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció este jueves que la Cámara alta está preparada para avanzar con el tratamiento de la Ley de Discapacidad, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados y que podría convertirse en ley durante la próxima semana.

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A través de una publicación en su cuenta de X, la legisladora destacó la importancia de alcanzar consensos para resolver una problemática que afecta a miles de familias argentinas. "Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando", expresó.

En el mismo mensaje, Bullrich remarcó la necesidad de construir acuerdos políticos que contemplen a todos los sectores de la sociedad. "El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", sostuvo.

El proyecto será tratado en la sesión prevista para el jueves 19 de noviembre, luego de que el pasado 4 de noviembre obtuviera dictamen favorable en las comisiones del Senado. La iniciativa consiguió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el peronismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales, sin introducir modificaciones al texto aprobado previamente por Diputados.

La propuesta busca establecer un régimen permanente de protección para las personas con discapacidad, en reemplazo del esquema de emergencia vigente. Entre sus principales puntos se encuentran la continuidad de las prestaciones, la actualización de los aranceles y la posibilidad de compatibilizar las pensiones no contributivas con el empleo formal, bajo determinadas condiciones.

Además, contempla mecanismos de financiamiento para garantizar el funcionamiento del sistema y la continuidad de programas de cobertura médica, como Incluir Salud, destinado a personas beneficiarias de pensiones por discapacidad.

El anuncio de Bullrich se produjo después de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, durante la cual el pontífice dedicó parte de sus mensajes a la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. En ese marco, visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde compartió un encuentro con residentes y trabajadores de la institución.

Con el dictamen ya firmado y el respaldo de distintos espacios políticos, el Senado se prepara para debatir la iniciativa el próximo jueves, con el objetivo de avanzar hacia su sanción definitiva antes de que finalice el período legislativo.