Caputo explicó por qué se aceleró la inflación en octubre y destacó un dato positivo pese a la suba

El ministro de Economía atribuyó el incremento del 2,2% a los cambios en el Régimen de Zona Fría. Además, resaltó que la inflación núcleo fue del 1,5%, su nivel más bajo en 15 meses.

Hoy 17:10

El ministro de Economía, Luis Caputo, se pronunció este jueves sobre la aceleración de la inflación en octubre, que alcanzó el 2,2% mensual, y atribuyó parte del incremento a las modificaciones implementadas en el Régimen de Zona Fría, que impactaron directamente en las tarifas de los servicios públicos.

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Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el funcionario utilizó su cuenta de X para analizar los resultados y destacar algunos indicadores que consideró positivos, pese a que la inflación mensual superó el 1,9% registrado en septiembre.

"El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", explicó Caputo.

Precisamente, ese rubro encabezó los aumentos de octubre con una suba del 4,2%. Según el INDEC, el incremento estuvo relacionado con los ajustes tarifarios, los cambios en los bloques de consumo subsidiado de gas y la modificación de los beneficios correspondientes a las zonas frías del país.

Sin embargo, el titular del Palacio de Hacienda puso el foco en la evolución de la inflación núcleo, que se ubicó en el 1,5%. Este indicador excluye los precios regulados y estacionales, por lo que permite observar el comportamiento de los precios sin esos componentes.

En ese sentido, Caputo aseguró que "la variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025" y remarcó que, con excepción de aquel mes, no se registraba un porcentaje tan bajo desde enero de 2018.

Además, destacó que el promedio móvil de tres meses de la inflación núcleo alcanzó su nivel más bajo desde enero de 2018, un resultado que el Gobierno considera relevante para evaluar la evolución de los precios.

De acuerdo con los datos oficiales, durante octubre los precios estacionales aumentaron un 5,5%, mientras que los regulados registraron una suba del 2,9%, impulsados principalmente por ajustes en servicios y combustibles.

Por otra parte, el ministro resaltó que la inflación interanual se ubicó en el 33,1%, lo que representó una desaceleración por tercer mes consecutivo. En septiembre, ese indicador había alcanzado el 33,4%.

Con el resultado de octubre, la inflación acumulada durante los primeros diez meses de 2026 llegó al 26,3%, mientras que las expectativas del mercado apuntan a incrementos del 1,7% en noviembre y del 1,8% en diciembre, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central.