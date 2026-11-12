Intervención policial en La Florida por denuncia de violencia de género

La intervención policial en La Florida se realizó tras una denuncia de violencia de género, que resultó en el secuestro de armas y otros elementos en la vivienda de la víctima.

Hoy 17:21

La intervención de efectivos de la Comisaría La Florida se llevó a cabo tras la denuncia de una mujer que informó sobre situaciones de violencia de género a manos de su pareja. La mujer alertó sobre agresiones físicas y disparos dentro de su hogar, lo que la llevó a solicitar ayuda inmediata. Según el informe de la Policía de Tucumán, el hombre se retiró del lugar en una motocicleta antes de la llegada de las fuerzas policiales, lo que complicó la situación.

La denuncia de la mujer fue clara: ella y su hija de dos años se encontraban en peligro inminente debido al comportamiento violento de su pareja. En su declaración, la mujer mencionó la presencia de armas de aire comprimido y armas de fuego de grueso calibre en su hogar, lo que intensificó la preocupación de las autoridades respecto a la seguridad de ambas.

Como resultado de la intervención, los efectivos policiales lograron secuestrar tres rifles de aire comprimido, cajas de balines de diferentes calibres, un celular y una bicicleta que presentaba un impacto de bala. Estos elementos fueron recolectados como parte de la investigación y se encuentran bajo la custodia de la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Género N° 4.

El procedimiento fue encabezado por el comisario Carlos Nieto, jefe de la Comisaría La Florida, y supervisado por el comisario general Carlos Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este. Esta intervención subraya la importancia de la colaboración entre las distintas ramas de la policía para abordar casos de violencia familiar y proteger a las víctimas.

Además de la recolección de pruebas, la Fiscalía ordenó una consigna policial en el domicilio de la víctima, asegurando su protección ante cualquier posible represalia por parte del agresor. Este tipo de medidas son cruciales en situaciones donde la vida de la víctima puede estar en riesgo.

La violencia de género es un problema grave que afecta a muchas mujeres en nuestra sociedad. Es fundamental que las víctimas se sientan apoyadas y protegidas para poder denunciar estos actos sin temor a represalias. La pronta respuesta de la policía en este caso es un ejemplo de cómo se deben manejar estas situaciones.