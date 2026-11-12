La canasta básica aumentó un 3,5% en octubre y una familia necesitó $1.690.000 para no ser pobre

El INDEC informó que el costo de los bienes y servicios esenciales subió por encima de la inflación general, que fue del 2,2%. En tanto, una familia de cuatro integrantes necesitó $761.261 para no caer en la indigencia.

Hoy 17:40

El costo de vida volvió a registrar un fuerte incremento durante octubre. Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 3,5%, por lo que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 mensuales para no caer por debajo de la línea de pobreza.

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El incremento fue superior a la inflación general de octubre, que alcanzó el 2,2%, y representó la mayor suba mensual de la canasta básica desde febrero de este año. En septiembre, el mismo grupo familiar había necesitado $1.632.505, lo que significa que el monto necesario para cubrir sus necesidades esenciales aumentó casi $57.500 en apenas un mes.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia, registró una suba del 3,1% durante octubre. De esta manera, una familia tipo necesitó $761.261 para cubrir sus necesidades alimentarias mínimas, frente a los $738.690 requeridos en septiembre.

Los datos oficiales reflejan que tanto la canasta alimentaria como la canasta total aumentaron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que evidencia un encarecimiento de los bienes y servicios esenciales superior al promedio general de precios.

Las canastas básicas acumulan aumentos cercanos al 40% anual

En la comparación interanual, la Canasta Básica Total registró un incremento del 39,2%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 39,9%. Ambos indicadores superaron la inflación acumulada en los últimos doce meses, que se ubicó en el 33,1%.

Además, durante los primeros diez meses de 2026, las dos canastas acumularon una suba del 29,1%, frente al 26,3% registrado por la inflación general en el mismo período.

En el caso de una persona adulta, el INDEC estableció que durante octubre fueron necesarios $546.926 para superar la línea de pobreza y $246.363 para no ser considerada indigente.

La Canasta Básica Total incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales, mientras que la Canasta Básica Alimentaria contempla exclusivamente los requerimientos alimentarios mínimos. Los valores corresponden a la medición oficial para el Gran Buenos Aires y varían según la composición de cada hogar.

De esta manera, los nuevos datos del INDEC muestran que el costo de los bienes y servicios necesarios para cubrir las necesidades básicas continúa creciendo a un ritmo superior al de la inflación general, incrementando los ingresos que necesitan las familias para superar los umbrales de pobreza e indigencia.