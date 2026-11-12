De Santiago del Estero a Europa: una docente de la UNSE fue premiada por un proyecto solidario

Belén Soledad Colantonio, egresada de la Facultad de Humanidades, obtuvo una beca internacional gracias a “Sembrar Futuro”, una iniciativa educativa que promueve la solidaridad y la inclusión.

Hoy 17:26

Una propuesta nacida de las inquietudes de sus propios estudiantes llevó a Belén Soledad Colantonio, docente santiagueña y graduada de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), a vivir una experiencia de formación internacional que incluyó un recorrido por distintas ciudades de Europa.

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Belén es profesora y licenciada en Educación para la Salud y se desempeña en la Escuela de Capacitación Laboral N° 37 San Benito, ubicada en el barrio General Paz de la ciudad Capital. En 2025 fue distinguida en la tercera edición del concurso “De Ana Frank a nuestros días”, gracias a su proyecto educativo “Sembrar Futuro”.

El reconocimiento le permitió acceder a una beca para participar del Seminario Internacional para Educadores “Pedagogía de la memoria y construcción de convivencia: Trazando puentes entre pasado y presente”, organizado por el Centro Ana Frank para América Latina.

La capacitación comenzó de manera virtual en abril de 2026 y continuó con una instancia presencial en Europa, donde participó de talleres, encuentros académicos y visitas a sitios vinculados con la memoria histórica y los derechos humanos.

Un proyecto solidario que nació en el aula

La iniciativa “Sembrar Futuro” surgió a partir de un diagnóstico participativo realizado con estudiantes de la Escuela de Capacitación Laboral N° 37, donde jóvenes y adultos identificaron la pobreza como una de las principales problemáticas de su entorno.

Frente a esa realidad, decidieron organizar una colecta de ropa, alimentos y artículos de limpieza para colaborar con familias y comedores que necesitaban ayuda.

"Fueron los propios estudiantes quienes propusieron identificar familias y comedores que necesitaran colaboración", explicó Colantonio.

La docente destacó que el mayor logro no estuvo solamente en la ayuda brindada, sino en el proceso de aprendizaje y participación colectiva que permitió desarrollar la propuesta.

"Lo más valioso de la experiencia fue que no se trató simplemente de una jornada solidaria organizada desde la institución. Fueron los propios estudiantes quienes se organizaron, participaron y trabajaron en conjunto", señaló.

El proyecto resultó ganador en la categoría destinada a docentes del certamen impulsado por el Centro Ana Frank Argentina para América Latina y el Ministerio de Educación de Santiago del Estero, que promueve iniciativas vinculadas con la convivencia, la inclusión y los derechos humanos.

De las aulas de Humanidades a una experiencia internacional

El recorrido académico de Belén comenzó con la búsqueda de una carrera que respondiera a sus intereses. Tras pasar por otras propuestas universitarias, encontró su vocación en Educación para la Salud.

En 2022 obtuvo el título de profesora y en abril de 2026 se recibió de licenciada. Durante sus estudios integró el Cuadro de Honor de la UNSE y comenzó a participar en actividades de investigación dentro del Centro de Investigación y Estudios en Educación Superior (CIEES).

La docente aseguró que las herramientas adquiridas durante su formación fueron fundamentales para desarrollar el proyecto premiado.

"Para mí que el proyecto resultara ganador me sorprendió, no hice más que poner en práctica la forma de planificar clases que me enseñaron en la carrera", expresó.

Gracias a la beca, pudo conocer espacios históricos como la Casa de Ana Frank, el Museo de la Resistencia de Ámsterdam, el antiguo campo de concentración de Westerbork y el Parlamento alemán, entre otros lugares relacionados con el Holocausto y la construcción de la memoria.

Una de las experiencias más significativas fue el encuentro con un sobreviviente del Holocausto y una descendiente de un perpetrador nazi, cuyos testimonios le permitieron profundizar su comprensión sobre aquel período histórico.

"Hay lugares y experiencias que te permiten comprender la historia de una manera diferente, que no se alcanza solamente a través de los libros o de internet", reflexionó.

Además, compartió actividades con docentes de distintas provincias argentinas y representantes educativos de otros países latinoamericanos.

El valor de la universidad pública y un mensaje para los estudiantes

Al recordar el camino recorrido, Belén destacó el papel de la universidad pública en la generación de oportunidades de crecimiento académico y profesional.

"Soy egresada de una universidad pública, de una provincia del interior, y no vengo de una familia que haya tenido los medios para acceder fácilmente a experiencias internacionales", manifestó.

En ese sentido, resaltó que la formación, la perseverancia y la participación en distintas convocatorias le permitieron alcanzar una oportunidad que tiempo atrás consideraba lejana.

Finalmente, alentó a los estudiantes santiagueños a presentar proyectos, participar en actividades académicas y confiar en sus capacidades.

"Desde Santiago del Estero tenemos mucho talento y mucho para aportar. No pensemos que estas oportunidades están reservadas para otros lugares o para personas con determinadas posibilidades. Nosotros también podemos estar ahí, representar a nuestra provincia y compartir lo que hacemos", concluyó.

La experiencia de Belén Colantonio refleja cómo una iniciativa educativa surgida en una escuela santiagueña puede trascender las fronteras y convertirse en una oportunidad de formación, intercambio y crecimiento profesional.