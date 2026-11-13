River busca reducir la sanción de Gonzalo Montiel: la decisión que espera del Tribunal de Disciplina

El Millonario presentó un descargo para intentar que el lateral reciba dos fechas de suspensión en lugar de tres. El defensor fue expulsado en el Superclásico ante Boca y podría regresar antes de lo previsto.

Hoy 12:45

River Plate continúa trabajando para conseguir una reducción de la sanción de Gonzalo Montiel, quien recibió tres fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico ante Boca. La dirigencia del Millonario busca que el Tribunal de Disciplina de la AFA reconsidere el castigo y lo reduzca a dos partidos.

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El lateral fue expulsado por el árbitro Nicolás Ramírez después de una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco, considerada como juego brusco grave. La sanción generó malestar en Núñez, especialmente porque durante el actual Torneo Clausura otros futbolistas recibieron penas menores por acciones similares.

En su descargo, Montiel sostuvo que intentó disputar la pelota sin intención de golpear a su rival y comparó su jugada con otra infracción cometida por Blanco durante el mismo encuentro. Además, el fallo original del Tribunal no fue unánime, un detalle que alimenta las expectativas de una reconsideración.

El campeón del mundo ya cumplió una fecha de suspensión ante Aldosivi y, por el momento, tampoco podrá disputar los octavos de final del Torneo Clausura. Si se mantiene el castigo de tres partidos, también quedará afuera de unos eventuales cuartos de final.

Sin embargo, si el organismo acepta reducir la pena a dos fechas, Montiel quedará habilitado para regresar en los cuartos de final, siempre que River consiga avanzar. Mientras tanto, el club aguarda una resolución que podría modificar los planes del cuerpo técnico para la etapa decisiva del campeonato.