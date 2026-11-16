Tapia respondió a las críticas de River tras el Superclásico y apuntó contra el planteo de Ponzio

El presidente de la AFA rechazó los cuestionamientos del Millonario después de la derrota ante Boca y criticó algunas decisiones del entrenador. “No siempre que perdés la culpa es del otro”, disparó.

Hoy 00:11

Claudio “Chiqui” Tapia salió al cruce de las críticas de River tras la derrota por 1-0 frente a Boca en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó los cuestionamientos hacia la conducción del fútbol argentino y apuntó directamente contra las decisiones tácticas del entrenador Leonardo Ponzio.

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Durante una entrevista en Dominbord, el programa conducido por Tomás Rebord, Tapia fue consultado por los reclamos del Millonario después del Superclásico y dejó en claro que, a su entender, el club de Núñez debe asumir sus propias responsabilidades.

“No es mi culpa, están equivocados. Pero yo no hablo de eso, se terminó el partido, listo. Cada uno se tiene que hacer cargo de sus cosas”, expresó el dirigente.

En ese sentido, cuestionó que River responsabilizara a la AFA por sus resultados y recordó algunas decisiones arbitrales que favorecieron al equipo durante el campeonato.

“Si vos dirigiste 10 partidos, ganaste 7, empataste uno y perdiste dos, no podés decir que te perjudicó la AFA. Nadie puede decir que te perjudicó si te hacen patear dos veces un penal”, sostuvo.

La referencia estuvo vinculada al encuentro entre River y Banfield por la séptima fecha, cuando Thiago Almada pudo repetir la ejecución de un penal debido a una invasión de área y terminó convirtiendo.

La crítica de Tapia al planteo de Ponzio ante Boca

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando el presidente de la AFA cuestionó el planteo del entrenador millonario durante el Superclásico.

“Si voy a jugar sin delanteros, ¿cómo hago un gol?”, lanzó Tapia, en referencia a una modificación que realizó Ponzio después de la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

En aquella situación, el técnico decidió retirar a Lucas Beltrán para permitir el ingreso de Lautaro Rivero, una variante que dejó al equipo sin una referencia ofensiva dentro del área.

El dirigente también se refirió a la decisión de reemplazar al juvenil Lucas Silva durante el entretiempo del encuentro.

“Debutó un chico al que sacaron a los 45 minutos, entonces, ¿al pibe cómo le queda la cabeza? Yo no tengo la culpa de eso”, manifestó.

Tapia defendió a los árbitros y pidió autocrítica

El presidente de la AFA también respondió a las declaraciones de Ponzio, quien había cuestionado el arbitraje después del clásico al asegurar que sentía que debía estar permanentemente con la “guardia alta”.

Ante esas críticas, Tapia sostuvo que la organización toma medidas cuando los árbitros cometen errores, pero consideró que los entrenadores también deben reconocer sus equivocaciones.

“Yo me hago cargo de mis responsabilidades. Cuando un árbitro se equivocó, lo hemos parado, el Colegio de Árbitros ha tomado las medidas que tiene que tomar”, aseguró.

Luego insistió en la necesidad de asumir responsabilidades por los resultados deportivos: “Alguna vez alguien se tiene que hacer responsable. Me equivoqué en el planteo, en los cambios, en la formación, si no, no es justo”.

Finalmente, Tapia comparó las protestas hacia los árbitros en Argentina con lo que sucede en el fútbol europeo y dejó una reflexión dirigida a quienes cuestionan constantemente las decisiones arbitrales.

“El fútbol se trata de eso: ganar, empatar y perder, pero hay que saber perder. No siempre que perdés la culpa es del otro, hay que hacer mea culpa”, concluyó.

De esta manera, el presidente de la AFA reavivó la polémica con River tras el Superclásico, con declaraciones que apuntaron tanto al planteo de Leonardo Ponzio como a los cuestionamientos del club hacia el arbitraje y la organización del torneo.