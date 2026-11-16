Detuvieron a un enfermero durante un allanamiento por una investigación de drogas en La Banda

El procedimiento se realizó este lunes por la mañana en una vivienda del barrio Salta Prolongación. El sospechoso, de apellido Navarrete, quedó alojado en una dependencia de seguridad. La causa está a cargo de la fiscal Virginia Abrate.

Hoy 14:14

Un enfermero fue detenido este lunes por la mañana durante un procedimiento realizado por efectivos de Drogas Peligrosas en el barrio Salta Prolongación, de la ciudad de La Banda, en el marco de una investigación vinculada con estupefacientes.

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Según se informó el allanamiento se llevó a cabo en la vivienda del sospechoso entre las 7 y las 10. El hombre sería de apellido Navarrete y, tras el procedimiento, fue trasladado a un organismo de seguridad de La Banda, donde quedó alojado.

La investigación se encuentra bajo la dirección de la fiscal Virginia Abrate. El caso se desarrolla con hermetismo y, hasta el momento, no trascendieron detalles sobre los elementos que habrían sido secuestrados durante el operativo ni sobre la presunta maniobra investigada.

Por otra parte, trascendió que el pasado 5 de noviembre, la defensa del enfermero, a cargo del abogado Sergio Wintten, habría presentado un recurso de hábeas corpus con un pedido de eximición de prisión en subsidio.

La causa continúa en etapa de investigación y se aguardan novedades sobre la situación procesal del detenido.